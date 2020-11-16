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Мурманская область. Арктика (16+)16.11.20 17:00

Есть один претендент – идёт конкурс по выбору главы ЗАТО г.Североморск

В Североморске идёт приём заявок от желающих выдвинуть свою кандидатуру на пост главы ЗАТО Североморск. На сегодняшний день документы подал один претендент.

Традиционно конкурс по отбору кандидатур пройдёт в два этапа. На первом этапе конкурса специально созданная комиссия будет оценивать претендентов на основании представленных ими документов. Он проводится без личного присутствия кандидатов. На втором этапе - индивидуальное собеседование с претендентами на должность главы ЗАТО. Из всех кандидатов комиссия выберет двух претендентов, которые выйдут на голосование Совета депутатов. Один из них станет новым главой ЗАТО Североморск.

- Комиссия уже практически сформирована. В её состав войдут пять представителей от губернатора Мурманской области, пять от Министерства обороны Российской Федерации и пять от Совета депутатов ЗАТО Североморск. Депутаты свой выбор сделали 30 октября. Представители от области тоже определены, а со дня на день станут известны и имена членов комиссии от Министерства обороны, - рассказал председатель Совета депутатов ЗАТО г.Североморск Евгений Алексеев. – Пока документы подал только один человек – Орлов Андрей Вениаминович.

Приём заявлений от желающих выдвинуть свою кандидатуру на пост главы продлится по 22 ноября. Претенденты должны подать следующий пакет документов: заявление, оригинал и копию паспорта, копию трудовой книжки, копии документов, подтверждающих профессиональное образование и квалификацию и т.д. (полный перечень — в Решении Совета депутатов ЗАТО г.Североморск от 27.10.2020 №22). Все необходимые документы на участие в конкурсе подаются в комиссию через секретаря - начальника организационного отдела Совета депутатов (в будни - с 9.00 до 16.30, в выходные – с 11.00 до 14.00).

Ориентировочно имя нового главы ЗАТО г.Североморск станет известно 4 декабря.

 

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