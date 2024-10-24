Есть «одноглавая» модель управления: главой города Мурманска избран Юрий Сердечкин

Сегодня в повестке очередного заседания Совета депутатов города Мурманска было рассмотрено 27 вопросов. Но главной темой обсуждения стало решение об избрании главы города Мурманска.

Напомним, в ноябре 2023 года депутаты единогласно приняли изменения в Устав муниципального образования город-герой Мурманск. Основные новшества касались перехода на «одноглавую» модель управления. Полномочия, функции и ответственность главы муниципального образования и главы администрации теперь отошли к одному руководителю — главе города Мурманска.

Как сообщает админисрация города Мурманска, в соответствии с Положением о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы города Мурманска по итогам работы комиссии депутатам были представлены две кандидатуры — Юрия Сердечкина, который с 2022 года занимал должность главы администрации областного центра, и Евгения Магомаева, первого заместителя руководителя регионального исполнительного комитета Мурманского регионального отделения партии «Единая Россия».

По результатам рейтингового голосования 21 депутат проголосовал за кандидатуру Юрия Сердечкина.

В своём выступлении перед Совета депутатов Юрий Сердечкин рассказал о том, что удалось сделать в городе за последние годы, а также сделал акцент на перспективы развития Мурманска. Он подчеркнул, что важно продолжить работу в рамках национальных проектов и стратегического плана «На Севере — жить!». В планах также реализация мастер-плана Мурманской агломерации, одобренного Президентом России Владимиром Путиным.

— Благодарю депутатов за единогласное решение по вопросу об избрании на должность главы города Мурманска, — сказал Юрий Сердечкин. — Наша цель — комплексное развитие города-героя и благополучие его жителей. Впереди у нас много задач, которые предстоит решить вместе. Главная из которых — сделать наш любимый город еще более красивым и комфортным для мурманчан.

После завершения заседания Совета депутатов города Мурманска состоялась торжественная церемония вступления в должность вновь избранного главы города Мурманска. Юрий Сердечкин принёс населению города присягу: «Клянусь при осуществлении полномочий главы города Мурманска соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральные законы, законы Мурманской области, Устав муниципального образования город Мурманск и другие нормативные правовые акты органов местного самоуправления, уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, верно служить населению города-героя Мурманска», — сказал он.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=28719&page=1