Есть поводы для гордости: Сергей Дубовой принял участие в обсуждении вопроса о реализации молодёжной политики на территории Мурманской области

О реализации молодёжной политики на территории Мурманской области в прошлом году и I квартале 2023 года шла речь на заседании правительства региона. В режиме видеоконференцсвязи в нём принял участие спикер Мурманской областной Думы Сергей Дубовой.

С докладом выступил председатель комитета молодёжной политики региона Егор Хаценко, который отметил, что ведомством успешно реализуются региональные проекты, направленные на развитие волонтерской деятельности, продолжается работа по созданию мультифункциональных современных молодёжных пространств в муниципалитетах, затрагивающих различные сферы деятельности – спорт и отдых, творчество, образование и предпринимательство, ведется подготовка специалистов в сфере молодёжной политики.

Комментируя итоги заседания, Сергей Дубовой подчеркнул, что тема молодёжной политики сегодня одна из самых актуальных в государственной повестке:

— Создание максимального количества возможностей для самореализации молодых северян – ключевая задача региональной власти. В нашем регионе успешно реализуется немало проектов, направленных на вовлечение детей и молодежи в мероприятия патриотической направленности, на поддержку молодёжных движений и объединений, социальных инициатив. В муниципалитетах открываются молодёжные пространства для общения и взаимодействия. В прошлом году учреждена новая мера поддержки – специальная стипендия для активной молодёжи региона. Её уникальность в том, что получить её могут уже работающие молодые люди. Также действует множество региональных грантов, благодаря которым молодёжь может реализовать свои идеи. Причём в этом году грант смогут получить юные северяне в возрасте от 10 лет. Нельзя не отметить, что в 2022 году Кольское Заполярье вошло в число лидеров по реализации молодёжной политики и в топ-6 по исполнению целевых показателей долгосрочной программы занятости молодёжи. Также, в прошлом году Мурманская область вошла и в число пилотных регионов, где реализуется Всероссийская программа по развитию молодежного предпринимательства. Одним словом, есть поводы для гордости. Однако мы все осознаем, что нельзя останавливаться и есть куда стремиться и наша Общественная молодёжная палата активно содействует региональному парламенту в этих вопросах. В целом молодые северяне активны и достаточно позитивно настроены. Важно, чтобы проблемные вопросы, которые интересуют молодёжь, активно обсуждались на различных площадках, и идея этих дискуссий исходила именно от молодых. Мы ждём предложений и готовы оказать им поддержку.

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/27630/