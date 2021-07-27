Есть путевки в оздоровительно-образовательный (профильный) центр «Гандвиг» для детей на бесплатной основе

Комитет по образованию администрации города Мурманска информирует о начале комплектования организованной группы детей города Мурманска для отдыха в оздоровительной смене на базе государственного областного бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Мурманский областной загородный стационарный оздоровительно-образовательный (профильный) центр «Гандвиг», который располагается в Кандалакшском районе Мурманской области.

Оздоровительная смена продлится с 9 по 29 августа. Путевки для детей предоставляются на бесплатной основе.

Родителям, которые хотят организовать отдых своих детей в центре «Гандвиг», необходимо с 28 июля по 2 августа оформить в дистанционной форме заявление на отдых ребёнка.

Правила подачи дистанционного заявления размещены на образовательном портале г. Мурманска в разделе «Отдых и оздоровление»: http://www.edu.murmansk.ru/www/komitet/documents/gosuslugi/otdih.htm.