«Есть такая профессия – Родину защищать!»: на Северном флоте стартовала Всероссийская акция

На Северном флоте началась 9-я Всероссийская информационно-агитационная акция «Есть такая профессия – Родину защищать!». Её целью является ознакомление допризывной молодёжи с преимуществами получения военного образования, условиями обучения в высших учебных заведениях Министерства обороны и перспективами построения карьеры в Вооружённых Силах России.

В акции примут участие лучшие военнослужащие соединений и частей Северного флота и сотрудники военных комиссариатов, которые проведут уроки мужества для старшеклассников общеобразовательных школ в Мурманской и Архангельской областях, а также в Республике Коми. Они расскажут школьникам об особенностях военной службы в ВМФ России, о дальних походах кораблей Северного флота, освоении российской Арктики, о возможностях поступления в военные вузы и о наиболее востребованных военных профессиях.

В рамках акции школьникам будут продемонстрированы видео и фотоматериалы, рассказывающие о боевой и повседневной деятельности воинов-североморцев, для кого известная фраза из кинофильма «Офицеры» стала жизненным кредо.

Занятия со школьниками состоятся в ноябре в общеобразовательных учреждениях, а также в ходе проведения экскурсий на надводные корабли, подводные лодки и в береговые части флота.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, распоряжениями командующего Северным флотом, командующих объединениями за каждой из школ, расположенных во флотских гарнизонах, закреплено конкретное соединение или отдельная воинская часть. Командование этих частей во взаимодействии с муниципальными властями и руководством общеобразовательных учреждений организует проведение акции в гарнизонах флота.

Акция продлится до 15 декабря.

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12482541@egNews