Есть такие муниципалитеты, где всё очень тяжело - Андрей Чибис по итогам рабочей поездки в Полярный

В Полярном в 2021 году реализуется комплекс мероприятий по благоустройству дворовых территорий и созданию общественных пространств, но темп строительных работ необходимо наращивать, а отношение муниципальной власти кардинально менять, сказал губернатор Андрей Чибис, подводя итоги субботней рабочей поездки в город воинской славы.

Визит главы региона в ЗАТО Александровск начался с осмотра дворовой территории на улице Душенова, соединяющей три жилых дома №9, 11 и 13. В рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» до сентября здесь должны заменить асфальтобетонное покрытие, обустроить автостоянки, тротуары и установить пешеходные ограждения.

На соседней улице Гаджиева в скором времени появится современный детский игровой комплекс. Работы по благоустройству ведутся по поручению губернатора с соблюдением установленных сроков.

Кроме того, за счёт средств регионального Фонда капитального ремонта преобразился многоквартирный дом №6 по улице Гандюхина. Собственники МКД неоднократно обращали внимание местных властей на необходимость выполнения капремонта крыши и фасада здания. На прошлой неделе запланированный объем работ был полностью завершен.

«Посмотрев на огромный двор, который благоустраивают в этом сезоне, приняли дополнительное решение об установке новой детской площадки. Дом после капремонта сделан хорошо. Также посмотрел, какие здания будем сносить в рамках программы реновации ЗАТО. В ближайшее время подрядчик должен приступить к работе», - прокомментировал губернатор.

Следующим объектом выездной проверки стал заброшенный пустырь в Полярном, с которого открывается шикарный вид на Екатерининскую гавань. К осени здесь планировали создать новую точку притяжения горожан: установить спорткомплекс, построить зону семейного отдыха с амфитеатром, сценой, детской площадкой, велосипедными дорожками и пешеходными тропами. Но реализацию проекта по благоустройству общественного пространства, признанного одним из лучших на всероссийском конкурсе, необходимо приостановить до устранения выявленных проблем.

«На территории проходит коллектор начала 70-х годов. Поставили вопрос об остановке работ. Чтобы не получилось так, что благоустройство будет сделано, а потом рванет коллектор, который давно пора было отремонтировать. Надо сначала дренаж нормальный сделать, а уже потом заниматься благоустройством», - подчеркнул Андрей Чибис.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, при поддержке областного бюджета в Полярном также ведётся строительство нового пешеходного моста, связывающего два крупных микрорайона – улицы Моисеева и Душенова. Поручение о возведении социально значимого объекта Андрей Чибис дал по итогам встречи с жителями в июле 2019 года. Первый контракт с нерадивой подрядной организацией был расторгнут, но в ходе производства работ у новой компании вновь возникли сложности.

«Есть такие муниципалитеты, где всё очень тяжело. Вы видите, что опоры моста накренились, потому что проектировщик не учёл грунтовые воды. Сейчас техническое решение переделывают. Работы, безусловно, будут завершены, но, к сожалению, сейчас пешеходного моста нет. То, что я вижу в Полярном, меня абсолютно не устраивает: ни динамика работ, ни то, как занимаются городом муниципальные чиновники. Будем с этим разбираться. Жители ждут более активной работы от местной власти», - подытожил глава региона.