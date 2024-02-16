Есть вопросы, которые продолжают волновать северян: Андрей Чибис провёл встречу с жителями Октябрьского округа Мурманска

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис вчера провёл встречу с жителями Мурманска в Октябрьском округе. Во встрече с гражданами также приняли участие глава администрации города Мурманска Юрий Сердечкин. В числе вопросов, которые северяне подняли на встрече с главой региона, – благоустройство, капитальные ремонты в жилых домах и образовательных учреждениях, улучшение жилищных условий, а также предоставление услуг ЖКХ.

Ряд вопросов, заданных главе региона, касался деятельности управляющих компаний и регионального оператора, которые недостаточно хорошо справляются со своими обязанностями. В частности, житель многоквартирного дома на улице Коминтерна посетовал на проблему утилизации бытовых отходов. Рядом с жилым домом находятся частные организации, которые пользуются мусорными контейнерами во дворе малоэтажки. Также мурманчанин отметил, что дом, окна которого выходят на железнодорожный вокзал, давно нуждается в капитальном ремонте. В порядок нужно привести не только фасады, но и внутренние помещения.

Андрей Чибис обратился к начальнику Управления Октябрьского административного округа с убедительной просьбой не только более внимательно отслеживать состояние жилищного фонда и работу УК, но и поддерживать общение с местными жителями, которые не понаслышке знают о реальных проблемах в своих домах.

«Не нужно принимать новые законы, нужно соблюдать действующие. Управляющие компании – точно такие же должники. Если они лукавят, обманывают и не дают деньги, необходимо с ними разбираться. В том числе, на уровне прокуратуры. Если она подтвердит виновность УК, то ответственности избежать не удастся», – подчеркнул глава региона.

Также мурманчане обратили внимание главы региона на холодные батареи в жилых домах на территории Больничного городка и по проспекту Ленина. Кроме того, на встрече с Андреем Чибисом прозвучали вопросы, связанные с водоснабжением домов в посёлке Дровяное.

«Буквально недавно нам удалось сделать замеры – температура воды в трубах с отоплением составляет 16 градусов. Мы неоднократно обращались с этим вопросом в администрацию, но результата не получили. Почему кочегары нашей котельной топят какой-то угольной пылью?», – заявила северянка.

Глава администрации города Мурманска Юрий Сердечкин отметил, что дома в Дровяном отапливает одна из котельных, которая находится в городе и нуждается в капитальном ремонте. Андрей Чибис уверил, что вопрос будет решён в обозримом будущем:

«Мы получили федеральную поддержку, благодаря которой смогли приступить к строительству нового водовода по дну Кольского залива. Мы обеспечим хорошей водой не только ваш посёлок, но и Минькино, Абрам-Мыс, промышленную зону и другие точки», – сказал Андрей Чибис.

Вопросы, связанные со здравоохранением, на этой встрече прозвучали только в разрезе губернаторского проекта «Витаминизация», который был запущен в конце января 2024 года. Северянка поинтересовалась, есть ли возможность сделать проект одним из пунктов диспансеризации. Глава региона отметил, что «Витаминизация» задумывалась как самостоятельный проект – пункты находятся в общественных местах с высокой проходимостью, а значит, способны привлечь внимание большого количества людей.

Говоря на тему организации учебного процесса в мурманских школах, горожане упомянули школу №43, которая нуждается в замене окон. Андрей Чибис напомнил, что в Мурманской области продолжается реализация программы «Тёплое окно» в рамках стратегического плана «На Севере – жить».

«В 2024 году здесь, как и во всех школах Мурманской области, мы заменим окна и выполним план по программе на 100%», – отметил глава региона.

Кроме того, жителей Октябрьского округа волновали вопросы, связанные с формированием комфортной городской среды и строительством нового жилья. В частности, северянка, проживающая в центре города, отметила, что территория возле ДК имени С.М. Кирова может представлять опасность для маленьких северян. Женщина отметила, что парковка напротив Дворца культуры всегда занята машинами, а рядом находится площадка, на которой играют маленькие дети.

Отвечая на вопрос мурманчанки, Андрей Чибис напомнил, что Президент России Владимир Путин поддержал инициативу губернатора о создании опорных населённых пунктов Арктической зоны РФ и поручил к июлю 2024 года проработать мастер-планы по развитию таких городов. Столица Кольского Заполярья вошла в Мурманскую агломерацию, а это значит, что пожелания и предложения северян по благоустройству родного города будут учитываться в процессе разработки мастер-планов.

«Мы сейчас детально прорабатываем вопрос дальнейшего развития и преобразования опорных населённых пунктов Мурманской области. В частности, ведутся дискуссии о городских парковках. Всегда не просто принимать решение о том, нужно их убрать или оставить. Мы обязательно найдем подходящие варианты и решим этот вопрос», – подчеркнул глава региона.

Также северяне попросили Андрея Чибиса обратить внимание на соблюдение так называемого закона о тишине. Жительница дома на улице Полярные Зори пожаловалась на шумные работы, которые проводятся в выходные дни, а иногда – и в ночное время. Глава региона отметил, что сейчас в этом районе продолжается строительство нового многоквартирного дома и попросил главу администрации проконтролировать соблюдение установленного графика взрывных работ.

Также северяне пожаловались на неудобства, которые создает уличная техника во время механизированной уборки. Андрей Чибис также поставил этот вопрос на контроль и напомнил, что ключевая задача дорожных служб – как можно быстрее нивелировать последствия непогоды и создать комфортные условия для мурманчан.

Подводя итоги встречи с жителями Октябрьского округа, глава региона напомнил, что инвестиции, вложенные в развитие Мурманска, показывают положительную динамику. Однако есть вопросы, которые продолжают волновать северян. А значит, есть необходимость в их детальной проработке.

«За последние пять лет общий объём поддержки из областного бюджета, направленной в Мурманск, составил почти 50 млрд рублей. Жители отмечают, что есть перемены к лучшему, но ещё остаются точечные проблемы, которые нужно устранить. Они связаны с новым жильём и старыми постройками, управляющими компаниями и бюрократическими проволочками. При этом город меняется. Мы вкладываемся в благоустройство и развитие инфраструктуры, делаем всё возможное, чтобы у города были деньги на уборку, на зарплаты, на ремонты, на дороги и так далее. Конечно, огромное спасибо федеральному правительству за существенную поддержку. Подобные встречи и проводятся для того, чтобы выявить вопросы и взять их на контроль. А также всю систему управления – тех людей, которые находятся на местах и должны внимательно прислушиваться к горожанам», – отметил Андрей Чибис.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, также северяне просили помочь со строительством детских площадок, введением субсидированных авиабилетов и т.д. Эти и многие другие вопросы жители Мурманска успели задать главе региона на традиционной встрече, которая продолжалась почти четыре часа. Вопросы, жалобы и предложения граждан, озвученные на встрече с Андреем Чибисом, будут приняты в работу профильными ведомствами.

Фото: https://gov-murman.ru