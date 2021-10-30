Есть все предпосылки для того, чтобы Мурманская область была у нас по этим направлениям в числе лидеров - Андрей Калинин

Губернатор Андрей Чибис провёл первую рабочую встречу с главным федеральным инспектором по Мурманской области Андреем Калининым. В ходе беседы стороны обсудили общие задачи по обеспечению стабильного развития региона.

Андрей Калинин назначен на должность главного федерального инспектора по Мурманской области 29 октября. До этого он занимал соответствующий пост в Псковской области. Мурманская область новому инспектору хорошо знакома – Андрей Калинин уже исполнял данные обязанности в Заполярье в 2016-17 годах.

Андрей Чибис приветствовал главного федерального инспектора в Мурманской области и пожелал ему успешной работы.

«Вы знаете и область, и людей, что обеспечит гораздо более быстрый вход в повестку. Человек Вы заслуженный и уважаемый, с безупречной репутацией. Я уверен, что это послужит основой для конструктивного взаимодействия в выполнении задач, которые перед нами стоят», – отметил губернатор.

В свою очередь, Андрей Калинин поблагодарил главу региона за слова поддержки и подчеркнул, что никогда не терял информационной связи с Мурманской областью.

«Хочу констатировать, что в последние годы здесь происходят серьёзные позитивные изменения. Они касаются инфраструктуры, реализации инвестиционных проектов. Всё это, вне всякого сомнения, делает регион стратегическим. Я и наш аппарат будем нацелены на конструктивное сотрудничество с региональной властью и органами местного самоуправления в плане реализации тех задач, которые сейчас перед нами стоят», – сказал главный федеральный инспектор.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, среди общих задач Андрей Калинин назвал повышение эффективности работы по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции, снижение негативного влияния ограничительных мер и реализацию в регионе национальных проектов.

«Полагаю, есть все предпосылки для того, чтобы Мурманская область была у нас по этим направлениям в числе лидеров», – подчеркнул главный федеральный инспектор.