Есть желание вместе делать порт лучшим - Инга Русакевич

В феврале 2024 года на должность заместителя директора по персоналу Мурманского морского торгового порта НТК была назначена Инга Анатольевна Русакевич. Её стаж работы в ММТП составлял 19 лет, когда она три года назад была приглашена в Мурманский транспортный филиал ПАО «ГМК «Норильский никель» в управление по работе с персоналом, где получила отличный опыт работы с флотом и повысила свои компетенции в области работы с персоналом.

Теперь Инга Русакевич вновь вернулась в родной порт.

- Инга Анатольевна, как Вы можете определить сильные стороны коллектива Мурманского морского торгового порта?

- Прежде всего отмечу, что за последнее время порт сделал серьёзный шаг вперед. Это касается всех аспектов его деятельности, в том числе, коллектива. Численность работников увеличивается, сейчас в порту отличная команда, порт развивается, появляется новая техника, технологии обработки груза и новые направления деятельности. Например, в прошлом году был введён в эксплуатацию рейдовый перегрузочный комплекс. В том числе, с учётом этого в феврале 2024 года впервые в порту создана швартово-рейдовая служба. Все это требует всестороннего развития персонала и рабочего, и административного.

Сильная сторона коллектива ММТП состоит в том, что основа предприятия - люди, преданные порту. Хотя рынок труда сейчас конкурентоспособный, большинство сотрудников, которые состоялись у нас как настоящие специалисты своего направления, остались на местах. Это вызывает гордость. Я благодарна им, что они здесь, в коллективе.

- Что, на Ваш взгляд, привлекает в порт новых специалистов и способствует заинтересованности действующих сотрудников?

- Прежде всего, необходимо подчеркнуть, что на фоне всех предприятий Мурманска в ММТП - очень достойный пакет социальной защищенности, который при этом постоянно развивается. Так, в 2023 году было подписано дополнительное соглашение к коллективному договору, согласно которому в два раза увеличился размер всех выплат и мер дополнительной поддержки. Каждый сотрудник порта имеет медицинскую страховку с дополнительным комплексом услуг для мужчин и женщин отдельно. На территории предприятия действует своя система питания, которая позволяет удешевить размер чека до 40 процентов, есть свой спортзал. Плюс - удобная транспортная доступность.

В порту регулярно проводятся детские и взрослые спортивные спартакиады. Обязательно один раз в два года оплачивается проезд к месту отдыха для работника и несовершеннолетних детей. Оплата производится по категории эконом-класса. В большинстве других крупных мурманских компаниях – система схожая, но везде есть определенный лимит таких сумм. У нас - по фактическим затратам. Например, если у кого-то есть родственники на Дальнем Востоке, то в ограниченный лимит, скорее всего, не впишешься.

Отдельная гордость - детские оздоровительные программы, а это три летних смены. Каждый год детки наших сотрудников имеют возможность выехать на юг, на море. При этом большую часть расходов берёт на себя предприятие - с родителей только производится удержание налога на доход физического лица со стоимости авиабилетов. В этом году мы смогли обеспечить организацию лагеря для детей наших сотрудников в новом месте - постарались создать максимально комфортную транспортную логистику для детей при поездке от Мурманска до лагеря, который теперь находится всего в 100 км от Сочи. Это удобно для юных путешественников после длительной поездки. Они будут жить в современных корпусах, в комфортных двух-трехместных номерах, для них предусмотрено качественное и здоровое питание.

- Насколько активно в порт идет молодёжь?

- В последнее время к нам действительно активно идут молодые специалисты – диспетчеры по флоту, инженеры по железнодорожным операциям, специалисты в производственных и вспомогательных подразделениях. Многие из них учатся в Мурманском арктическом университете и в Мурманском индустриальном колледже на старших курсах, но уже работают в порту. Их заинтересованность очень видно, и это здорово! А наши опытные работники охотно выступают в роли наставников и говорят нам: «Набирайте молодежь - мы готовы передать им свои знания и поделиться опытом!» Мы, в свою очередь, поощряем и поддерживаем эту работу.

- Каким Вы видите развитие кадрового потенциала предприятия?

- Сейчас мы тесно взаимодействуем со всеми руководителями подразделений порта по активному подбору персонала и замещению вакансий. Речь идёт о составлении точного профиля профессии/должности для того, чтобы её занял лучший кандидат. Наша цель - создание кадрового резерва, укрепление грузовых районов и других подразделений хорошими, настоящими специалистами.

Сейчас активно занимаемся вопросами, которые касаются вовлеченности молодёжи в жизнь предприятия. Будем продолжать продуктивно сотрудничать с нашей подшефной гимназией №8, Мурманским арктическим университетом, Мурманским индустриальным колледжем. Мы уже определили перечень профессий, которые особенно нужны для производства. Максимальное внимание к рабочим специальностям. В особом почёте – сварщики, механизаторы (докеры-механизаторы), слесари, электрики, столяры, плотники. Это сейчас для нас самые востребованные кадры.

Напомню, что в порту продолжает действовать акция «Приведи друга». Она позволяет поблагодарить действующего работника, который привел к нам нового человека. В выигрыше все - в коллективе появляется «свой человек», с которым будет комфортно работать, и ты за это получаешь премию. Эта акция позволяет двигаться дальше, и людям она интересна.

Отмечу, что сейчас при приёме на работу руководство готово обсуждать условия оплаты труда индивидуально с кандидатом, идти навстречу новому грамотному, высококвалифицированному работнику. А условия оплаты и работы тех, кто давно трудится в порту так же находятся на постоянном контроле с учётом ситуации на рынке труда города. Это связано с тем, что меняется техника, появляются новые условия и варианты работы с грузом, его обработки, и руководство оперативно принимает решения для мотивации персонала и правильной оценки оплаты труда, прорабатывая все возможные стимулирующие выплаты. Сейчас важно слышать персонал, готовый работать на благо предприятия с полной отдачей производству.

И в завершение скажу, что в Дирекции по персоналу с изменился номер службы найма персонала. Он, кстати, стал удобнее для запоминания – 48-00-48. Мы создали телеграмм-канал «Порт - это мы!», где работники могут в оперативном формате узнавать новости и задавать свои вопросы по теме публикации. Так же каждый сотрудник, независимо от своего режима работы, может задать онлайн-вопрос, касающийся своей заработной платы, написав сообщение в WhatsApp по номеру +7-902-133-40-36 и специалист в максимально короткий срок ответит на него.

Самое главное, чем мы руководствуемся в своей работе, - это желание вместе делать наш порт лучшим!

Фото: https://vk.com/murport51?z=photo-149919532_457254461%2Falbum-149919532_00%2Frev