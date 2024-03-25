Естественная убыль населения РФ в январе выросла на 21,9% в годовом сравнении - Росстат

Естественная убыль населения (превышение числа умерших над числом родившихся) в РФ в январе 2024 года увеличилась на 21,9% по сравнению с январем 2023 года, составив 78 тысяч 269 человек (против 64 тысяч 219 человек годом ранее), сообщает Федеральная служба статистики.

Число родившихся в январе 2024 года уменьшилось на 0,8% - до 103 тысяч 408 детей со 104 тысяч 199 детей в январе 2023 года. Число умерших в России в январе 2024 года выросло на 7,9% - до 181 тысячи 677 человек со 168 тысяч 418 человек в январе 2023 года.

Росстат одновременно уточнил оценку естественной убыли населения за 2023 год - до 500,3 тысячи человек с 495,2 тысячи по предварительной оценке. Ведомство также уточнило численность населения РФ на 1 января 2024 года - до 146 млн 150,8 тысячи человек со 146 млн 203,6 тысячи человек по предварительной оценке.

Отметим, что Федеральная служба статистики производит оценку численности населения без учёта статистической информации по Донецкой Народной Республике, Луганской Народной Республике, Запорожской и Херсонской областям.