Естественная убыль населения РФ за январь-февраль 2024 года составила 129,7 тысячи человек, а в Мурманской области за январь текущего года – 340 человек

В январе этого года в Мурманской области родились 468 малыша, что на 25 юных северянина меньше, чем в январе 2023 года (493 чел.). Естественная убыль в январе 2024 года составила 340 человек, что на 4 человека больше, чем в январе прошлого года.

Численность населения РФ на 1 января 2024 года оценивается Росстатом на уровне 146 млн 150,8 тысячи человек.*

Естественная убыль населения (превышение числа умерших над числом родившихся) в РФ в январе-феврале 2024 года составила 129,7 тысячи человек, сообщает Федеральная служба госстатистики (за январь-февраль 2023 года естественная убыль населения равнялась 101,9 тысячи человек). Напомним, естественная убыль населения за 2023 год составила 500,3 тысячи человек.

Число родившихся в январе-феврале текущего года увеличилось до 201 тысячи 345 детей со 199 тысяч 295 детей в январе-феврале 2023 года.

Число умерших в РФ в январе-феврале этого года выросло до 331 тысячи 83 человек с 301 тысячи 227 человек в январе-феврале 2023 года.

По оценке Мурманскстата, численность населения Мурманской области на 1 февраля 2024 года составила 656,1 тысячи человек и уменьшилась с начала года на 0,3 тысячи северян (на 0,05%).

В январе 2024 года в нашем регионе умерли 808 северян (примерно 26 человек в день). Но это меньше показателя смертности за январь 2023 года, когда в мир иной ушли 829 наших земляков. Снижение смертности в текущем году составило на 21 человека.

В январе этого года в Мурманской области родились 468 малыша, что на 25 юных северянина меньше, чем в январе 2023 года (493 чел.). Естественная убыль в январе 2024 года составила 340 человек, что на 4 человека больше, чем в январе прошлого года.

В первый месяц 2024 года в Мурманскую область прибыл 1651 мигрант (в январе 2023 года их было 1711 чел.). А выехали с Кольского полуострова в это же время 1630 человек (в январе 2023 года – 1607 чел.). Миграционный прирост в январе 2024 года составил 82 человека, что меньше на 1 человека - показателя за январь 2023 года (83 чел.).

Надо отметить, что на демографической ситуации в нашем регионе отрицательно сказываются и негативные процессы в институте семьи. В январе 2024 года ЗАГСами Мурманской области было оформлено 280 браков, что меньше на 19 актов о браке в январе 2023 года (299 ед.). Удивительно, но в этом году больше стало и разводов. В январе прошлого года у нас в январе распались 282 семьи, что на 8 случаев меньше, чем в январе этого года – 290. Получается, что в первый месяц Года семьи в нашем регионе семьи чаще стали разводиться, чем заключать брачный союз.

* - Росстат производит оценку численности населения «без учёта статистической информации по Донецкой Народной Республике (ДНР), Луганской Народной Республике (ЛНР), Запорожской и Херсонской областям».