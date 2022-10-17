Мурманскстат опубликовал доклад «Социально-экономическое положение Мурманской области в январе-августе 2022 года». В ежемесячной публикации приведены оперативные статистические данные по важнейшим показателям социально-экономического положения Мурманской области.

Широко представлена информация по промышленному производству, внутренней торговле, ценам, финансовым результатам деятельности организаций, занятости и безработице, демографической ситуации в регионе.

Как сообщает статистическое ведомство, численность населения Мурманской области на 1 августа 2022 года составила 719,9 тысячи человек и уменьшилась с начала года на 4,6 тысячи человек (на 0,6%).

За январь-июль текущего года в Мурманской области родились 3362 человека, что на 89 меньше показателя за этот же период 2021 года (3451 человек). Умерли за 7 месяцев этого года 5269 северян, что на 1056 человека меньше, чем в январе прошлого года (6325 человек). Надо отметить, что в январе-июле 2022 года скончались 13 младенцев (дети в возрасте до 1 года), что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года меньше на 2 смерти малышей (было 15).

Естественная убыль жителей Кольского полуострова за семь месяцев этого года составила 1907 человек (в январе-июле 2021 года – 2874 человека).

Страдает наш регион и от негативных миграционных процессов: за январь-июль 2022 года из Мурманской области выехали 17312 человек, а прибыли 14642 человека – снижение составляет 2670 человек. За это же время прошлого года эта цифра была всего 1559 человек. За этот же период 2021 года наш регион покинули 17575 человек, а приехали 16016 граждан.