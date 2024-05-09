«Этих дней не смолкнет слава»: праздничный концерт состоится в Мурманской областной филармонии

«Смуглянку», «Случайный вальс», «Журавли» и другие любимые песни и мелодии военного репертуара 9 мая в 16.00 в Мурманской областной филармонии исполнит в праздничном концерте Оркестр русских народных инструментов «Полярис». Представление состоится при участии санкт-петербургского баритона Сергея Зыкова.

«Смуглянку», «Случайный вальс», «Журавли» и другие любимые песни и мелодии военного репертуара 9 мая в 16.00 в Мурманской областной филармонии исполнит в праздничном концерте Оркестр русских народных инструментов «Полярис». Представление состоится при участии санкт-петербургского баритона Сергея Зыкова. (12+)

Как пишет vk.com/murmansound, оркестр «Полярис» образован в 2020 году на базе мурманской Детской музыкальной школы №1 преподавателями-энтузиастами народного, оркестрового, фортепианного и теоретического отделений.

В 2021 году состав коллектива пополнился преподавателями других музыкальных школ и сотрудниками культурно-досуговых учреждений Мурманска и области, а за дирижерский пульт встал преподаватель отделения народных инструментов Мурманского колледжа искусств Тимур Мадаминов.

Руководитель оркестра - Елена Гусева, солистка филармонии, преподаватель по классу домры.

Фото и видео: https://vk.com/murmansound_ru