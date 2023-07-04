Этим летом команда Мурманской области примет участие в отборочном (межрегиональном) этапе всероссийского чемпионатного движения по профессиональному мастерству «Профессионалы»
Соревнования пройдут в 25 регионах и на 5 площадках крупнейших предприятий и госкорпораций России более чем по 170 компетенциям в двух возрастных категориях. Основной — студенты среднего профессионального образования, а также юниоры — школьники.
Из Мурманской области в отборочных соревнованиях по 36 компетенциям примут участие 39 лучших конкурсантов регионального этапа чемпионата по профмастерству «Профессионалы» — 2023. Он проходил в регионе с 27 марта по 7 апреля.
Участниками отборочных соревнований стали студенты СПО и школьники Заполярья.
Участникам предстоит серьёзное испытание – показать себя на межрегиональном уровне, достойно представить наш регион и проявить свои лучшие навыки, полученные от наставников из числа индустриальных партнеров и педагогов в процессе обучения.
Конкурсанты, успешно прошедшие испытания, направятся для участия в соревнованиях финала чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы».
Как сообщает Министерство образования и науки Мурманской области, финал чемпионата высоких технологий состоится в Великом Новгороде с 18 по 22 сентября, где будут определены победители по 8 компетенциям в основной категории и по 2 – среди юниоров.
Финал чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы» пройдёт в Санкт-Петербурге с 25 по 29 ноября, сильнейших выявят по 32 компетенциям в основной категории и по 19 среди юниоров.
Фото: https://gov-murman.ru