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Мурманская область. Арктика (16+)29.06.22 08:45

Этим летом северян ждёт насыщенная спортивная программа

На оперативном совещании 27 июня в правительстве Мурманской области министр спорта Светлана Наумова рассказала о масштабных физкультурных и спортивно-массовых мероприятиях, которые пройдут в регионе этим летом.

«В отпускной и каникулярный период особенно важно организовать для северян разнообразные физкультурные активности и яркие мероприятия, которые привлекут людей разных возрастов на спортивные объекты и площадки нашего региона», – отметила глава профильного ведомства.

Откроет череду спортивных мероприятий трейловый забег «Вызов Арктики. Край Земли», который пройдёт 16 июля в старинном поморском селе Териберка. Впервые забег состоялся в августе 2018 года и сразу привлёк внимание приверженцев здорового образа жизни со всей страны. Этим летом мероприятие вновь даст возможность участникам бросить себе вызов и преодолеть дистанцию в 5, 10 или 21 км, пролегающую по песочному пляжу вдоль берега Баренцева моря, горным тропам, скальным поверхностям и живописному рельефу заполярной тундры.

23 июля в Долине Уюта во второй раз состоится Кубок Арктики по мотофристайлу. Главная особенность этого уникального по своей динамичности мероприятия – затяжные прыжки на мотоцикле с высокого трамплина, во время которых спортсмен выполняет различные акробатические трюки. В прошлом году Кубок объединил 6 райдеров, трое из которых являются действующими чемпионами и призёрами международных топовых соревнований и Чемпионата России, а также более 1000 зрителей.

В конце июля заполярную столицу ждёт ещё одно зрелищное событие – впервые в регионе состоится фестиваль водных видов спорта. 30 июля на Семёновском озере пройдут соревнования по Sup-серфингу (pro\rookie), Wind-серфингу (pro\rookie), показательные выступления по Wake-борду, а также демонстрация мастерства PROрайдеров в дисциплине аквабайк и мастер-класс для зрителей. Во время фестиваля будет работать прокат оборудования для участников, а для зрителей построят песочный город и организуют площадку для игры в пляжный волейбол.

С 1939 года 13 августа спортивное сообщество страны отмечает главный праздник – День физкультурника. В этот день традиционно организуется обширная спортивно-массовая и развлекательная программа, проводятся турниры по различным видам спорта, эстафеты и флешмобы. В этом году жителей региона также ждёт обширная программа, включающая спортивные и физкультурные мероприятия. Самым масштабным из них станет проведение Всероссийского массового соревнования по уличному баскетболу «Оранжевый мяч». Всего по стране в нём принимает участие более 100 тысяч россиян. В Мурманской области региональный старт соревнований будет дан на Центральном стадионе профсоюзов. К участию в соревнованиях допускаются спортсмены по трём возрастным категориям, в независимости от уровня физической подготовки: юноши и девушки до 16 лет, юноши и девушки от 17 до 18 лет, а также мужчины и женщины 19 лет и старше. Цель «Оранжевого мяча» – популяризация и дальнейшее развитие уличного баскетбола в России как самого доступного вида спорта среди населения, а также пропаганда здорового образа жизни среди молодежи.

Продолжит летнюю спортивную повестку Кубок Арктики по триатлону, который запланирован на 19-21 августа. Соревнования пройдут на территории дайвер-центра СТЦ «Дальние Зеленцы». Мероприятие представляет собой классическую половину легендарного соревнования «Iron Man» в суровых северных условиях и включает в себя заплыв на 1800 метров (бухта Зеленецкая, Баренцево море вдоль береговой линии), велосипедную гонку на 90 км и забег на дистанцию 21 км.

Как сообщает Министерство спорта Мурманской области, завершится спортивный сезон одним из самых массовых и популярных у молодёжи мероприятий – фестивалем молодёжных субкультур. Впервые он состоялся в 2021 году в рамках Всероссийского дня бега «Кросс нации». Его участниками стали представители наиболее востребованных среди молодёжи видов спорта и направлений, таких как скейтборд, трюковой самокат, велосипед ВМХ. Их выступления оценивали лучшие райдеры России во главе с многократным призёром и победителем Кубков мира, чемпионом России Максимом Кругловым. Параллельно проходили дэнс-баттлы и соревнования на лучший рисунок в стиле граффити. Очередной фестиваль молодежных субкультур пройдёт 27-28 августа в Долине Уюта. На территории спортивного комплекса будут организованы соревнования по скейтбордингу, BMX, трюковому самокату, дэнс-баттлы, школа диджеинга, а также различные интерактивные площадки.

 

 

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

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Инга
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Как можно получить открытку, если ты из далека?
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