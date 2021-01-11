Этим летом в рамках нацпроекта отремонтируют дороги «Мишуково – Снежногорск» и «Снежногорск – Гаджиево»

Завершились два аукциона на ремонт автомобильных дорог «Мишуково – Снежногорск» и «Снежногорск – Гаджиево». В обоих случаях победителем было признано ООО «УК «Мурманское дорожное управление», предложившее наименьшую стоимость выполнения работ.

Мурманской компанией и ГОКУ по управлению автомобильными дорогами Мурманской области будут заключены контракты на сумму 49,1 млн рублей и 68,2 млн рублей.

Как сообщает региональный комитет по конкурентной политике, в рамках контракта работы будут осуществляться выборочно с 0 км - 25 км и с 0 км - 6+850 км соответственно. Их завершение планируется в августе 2021 года.

Ремонт осуществляется в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».