Этим летом ямочный ремонт проведут в 147 дворах Мурманска

Из резервного фонда правительства Мурманской области выделены средства на выполнение работ по ямочному ремонту дворовых проездов в Мурманске в рамках основного мероприятия «Выполнение работ по ямочному ремонту дворовых проездов» подпрограммы «Формирование комфортной городской среды» государственной программы Мурманской области «Комфортное жильё и городская среда».

Как сообщает администрация города Мурманска, в апреле этого года на портале «Наш Север» жители областного центра принимали участие в рейтинговом голосовании, по итогам которого определён перечень адресов для ямочного ремонта проездов в 2023 году.