Этно-дефиле, тематические выставки и памятные акции: Кола присоединяется к празднованию Дня славянской письменности и культуры

К празднованию Дня славянской письменности и культуры, который отмечается 24 мая, присоединится Кола. 21 мая жителей и гостей муниципалитета ждет масштабная программа.

Праздник начнётся в 13.00 у мемориальной доски, посвященной первому кольскому воеводе Авраамию Палицыну (просп. Советский, 50). Здесь состоится традиционная районная памятная акция «И пусть звучит отеческое слово!». Под торжественный колокольный перезвон колонна творческой интеллигенции и жителей Колы прошествует к поклонному кресту Феодориту Кольскому для возложения цветов.

В 15.00 в Межпоселенческой библиотеке Кольского района (пер. Островский, 6) состоится открытие этнографической выставки предметов быта и красочных народных костюмов «Русская изба», а в 15.30 начнется встреча с писателями Мурманского отделения Союза писателей России – свое творчество представят Илья Виноградов, Марина Чистоногова и Дмитрий Коржов.

Кроме того, впервые в программу празднования войдет творческая программа «Славянская карусель». В 17.00 в Центральном парке Колы будут организованы литературные, казачьи, игровые, фольклорные, театральные и творческие площадки, а также мастер-классы и этно-дефиле народных костюмов.

Праздничные мероприятия продолжит творческая программа Передвижной библиотеки Мурманской областной детско-юношеской библиотеки им. В.П. Махаевой.

Как сообщает региональное Министерство культуры, завершением праздничных мероприятий, посвященных Дню славянской письменности и культуры, станет праздничный концерт творческих коллективов Кольского района и Мурманского областного Дворца культуры и народного творчества им. С.М. Кирова. Он состоится в Кольском районном центре культуры (ул. Защитников Заполярья, 7) Начало в 19.00.

Напомним также, что в преддверии Дня славянской письменности и культуры с 21 по 23 мая в Оленегорске состоится IV межрегиональный фестиваль славянских культур «Ворота солнца».