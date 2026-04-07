«Этно-код: Россия»: фестиваль «НаМОДнение» в 26-й раз соберёт модельеров и дизайнеров в Мурманске

Фестиваль «НаМОДнение» в 26-й раз соберёт модельеров и дизайнеров в Мурманске. С 2000 года он прошёл путь от регионального смотра до статусной площадки, которая объединяет дизайнеров и модельеров со всей страны. В этом году в проекте участвуют 39 коллекций из 10 регионов России, почти 500 талантов из Мурманской, Ленинградской, Архангельской областей, Москвы, Санкт-Петербурга, Смоленска, Иваново, Вологды, Петрозаводска и города Шахты Ростовской области. Всего за последние пять лет в фестивале приняли участие свыше 1,5 тысячи дизайнеров из СЗФО, Центральной части России, Сибири, Урала и Республики Крым.

В 2026 году одной из главных тем станет «Этно-код: Россия», посвящённый Году единства народов России. В рамках фестиваля традиционно пройдут три основных конкурса: «Эскиз. Лучшая графическая работа», «Откровение» для участников 12–18 лет и «ART-couture» для дизайнеров 18–35 лет. Организаторы ежегодно предлагают новые экспериментальные форматы. Кроме того, особую значимость мероприятию придает статус регионального отборочного этапа Международного конкурса молодых дизайнеров «Русский силуэт» под руководством Татьяны Михалковой.

Фестиваль активно помогает в профессиональной реализации молодых талантов. Абсолютные победители получают сертификаты на стажировки в домах моды и мастерских ведущих дизайнеров страны. В 2026 году запланированы стажировки в «ХакаМа» и мастерской Александры Гапанович.

В программе фестиваля «НаМОДнение–2026»: 10 апреля в 16.00 состоятся публичные конкурсные показы «Откровение» и «Ренессанс-апсайклинг». В 19.00 — показы «АРТ кутюр», «На Севере — шить!» и «Этно-код: Россия». 11 апреля в 17.00 пройдут гала-концерт и торжественное объявление победителей, которые представят Мурманскую область на Международном конкурсе молодых дизайнеров «Русский силуэт».

Напомним, организаторами фестиваля выступают Министерство культуры Мурманской области и областной художественный музей. Фестиваль проходит при поддержке областного правительства в рамках народной программы «На Севере — жить!».

Мероприятие состоится в Мурманском областном художественном музее.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/565271/#&gid=1&pid=5

 

Последние комментарии

Enjil
01.04.26 22:49
Может сможем наш дом на Фестивальной, 9 взять в руки?
Комментарий к новости:Виталий Синицын, председатель ТСН «КНИПОВИЧА, 21»: о тернистом пути жителей бывшего общежития в Мурманске к ТСН
51DanilA
26.03.26 15:49
Какая-то лукавая цифра, которой наша власть пытается приукрасит действительность. Надо отметить, что в последнее время вообще отсутствует оперативная информация Мурманскстата о демографической ситуаци
Комментарий к новости:В Мурманской области количество многодетных семей выросло почти на 15%
Артём
15.03.26 19:24
Выполняю задачи в зоне проведения Специальной военной операции, хотел узнать, есть возможность оказать гуманитарную помощь? *** Артём, добрый день! Ваш комментарий несколько непонятен. Если у Вас ес
Комментарий к новости:Очередную партию гуманитарной помощи отправили из Мурманска в зону СВО для военнослужащих 200-й бригады
