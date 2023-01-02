Этнографический саамский комплекс в п.г.т. Тулома приглашает на мероприятия

В конце 2022 года в п.г.т. Тулома Кольского района начал работу Этнографический комплекс, созданный по поручению губернатора Мурманской области.

Напомним, инициатива создания комплекса озвучена в феврале текущего года председателем саамской общиной «Тулома» Ириной Павленко на встрече с губернатором Андреем Чибисом в рамках празднования Национального дня саамов.

Как сообщает https://vk.com/club, на территории этнокомплекса установлены мастерская, саамские жилища: тупа, вежа, кувакса, в которых размещены предметы быта, а также стилизованный арт-объект в виде загона с северными оленями.

В дни новогодних выходных в Этнографическом саамском комплексе состоятся различные мероприятия:

3 января в 14.00 – мастер-класс по работе с рыбьей кожей;

4 января в 15.00 – «Саамские посиделки»;

5 января в 14.00 – мастер-класс по созданию мехового кулона;

6 января в 14.00 – мастер-класс «Резьба по дереву».

Комплекс работает с 11 до 18 часов по адресу: п.г.т. Тулома, ул. Мира, 11.

Фото: https://vk.com/club140143144?w=wall-140143144_4251&z=photo-140143144_457243533%2Fwall-140143144_4251