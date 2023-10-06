Это целая эпоха: Мурманский областной театр кукол отметил 90-летие образования

В юбилейном мероприятии приняли участие депутат Государственной Думы Татьяна Кусайко, региональные парламентарии Алексей Гиляров, Михаил Белошеев и Герман Иванов, представители правительства области, учреждений культуры, мурманчане.

- Девяносто лет – это целая эпоха, которая вобрала в себя радостные эмоции многих поколений зрителей. Почти каждый, кто побывал в театре в детстве, вернулся сюда, уже став взрослым – чтобы подарить своим детям или внукам сказку, - отметил Алексей Гиляров. – Поздравляю коллектив театра с юбилеем, выражаю слова искренней благодарности ветеранам театра. Спасибо вам за преданное служение искусству, за ваши сердца, за то чувство радости, которое вы щедро дарите нашим жителям. Желаю вам процветания, дальнейших премьер и благодарных зрителей.

Депутат вручил Почётные грамоты Мурманской областной Думы художнику-модельеру театрального костюма Наталье Бутусовой и главному инженеру театра Нине Сухановой. Благодарственными письмами регионального парламента награждены заместитель директора Лариса Катрушева и артист (кукловод) высшей категории Иван Песнев.

Завершал праздничный вечер номер «А ну-ка, песню нам пропой, весёлый ветер!», подготовленный артистами театра.

Напомним, Мурманский областной театр кукол был создан 21 августа 1933 г приказом Кировского Гороно в Хибиногорске. В декабре 1949 года театр кукол официально переведён в Мурманск. В 1973 году театру было выделено помещение в здании областной библиотеки на улице Софьи Перовской. В 2019 году был показан первый спектакль театра кукол в новом здании на проспекте Ленина.

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/28668/