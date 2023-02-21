Это действительно знаковое послание для всех нас: губернатор Андрей Чибис прокомментировал послание Президента Владимира Путина Федеральному Собранию

Президент России Владимир Путин сегодня обратился с посланием Федеральному Собранию. Акцентами выступления стали экономические вопросы, специальная военная операция и безопасность государства, социальный блок и перспективы развития промышленности, а также поддержка образования и науки.

Глава государства подчеркнул, что Россия будет последовательно решать поставленные в рамках СВО задачи, и поблагодарил регионы за оказание прямой поддержки городам, районам и посёлкам Донецкой и Луганской народных республик, Запорожья и Херсонщины. Также глава государства призвал оказывать максимальную поддержку участникам СВО и их семьям.

«Наш долг – поддержать семьи, потерявшие родных, близких, любимых, помочь им вырастить, поднять детей, дать им образование, профессию. Семья каждого участника специальной военной операции должна быть в зоне постоянного внимания, окружена заботой и почетом. На их нужды нужно откликаться сразу, без волокиты», – подчеркнул Владимир Путин.

Выступление главы государства прокомментировал губернатор Мурманской области Андрей Чибис. Он отметил, что помощь участникам СВО, мобилизованным северянам и их близким – приоритетная задача правительства Мурманской области.

«Сегодня всё то, что прозвучало про поддержку наших защитников и их семей – принципиально важно. Так, появится новый государственный фонд. Аналогичную работу мы ведём в нашем регионе с 2022 года: создан Центр поддержки для близких мобилизованных и участников СВО. К концу февраля Центр отработал больше 5000 сообщений. За каждой семьей мы закрепили куратора, который практически в круглосуточном режиме помогает решать различные проблемы: от записи к врачу до ремонта жилья. Уверен, что создание специального адресного фонда позволит расширить перечень вопросов, которые решают региональные центры помощи», – сказал глава региона.

Ещё одной важной темой стала поддержка семей с детьми. Владимир Путин отметил, что детский бюджет за последние годы вырос в разы. В Мурманской области помощь семьям с детьми – ещё одно важное направление работы правительства. В 2022 году по поручению главы региона был создан ряд новых мер поддержки для семей с детьми, в том числе многодетных.

«Например, при рождении или усыновлении одновременно трёх и более детей выплачивается региональное единовременное пособие в размере 1 млн рублей. Ребята из многодетных семей будут обучаться в колледжах и техникумах региона бесплатно. Кроме того, в Мурманской области действует региональный материнский капитал, «зарплата мамы», а будущим мамам мы оплачиваем проезд в медицинские организации», – отметил губернатор.

Также в ходе послания Владимир Путин отдельно отметил необходимость развития Северного морского пути и арктических регионов. Глава государства подчеркнул, что это способствует росту грузооборота и позволит развивать регионы Арктики, Сибири и Дальнего Востока. На заседании Рабочей группы по развитию Арктики 17 февраля, которое провёл губернатор Андрей Чибис, сообщалось, что до 2035 года совокупные бюджетные инвестиции в развитие транспортной артерии и сопутствующей инфраструктуры составят 1,8 трлн рублей.

«Ранее Владимир Путин отмечал важность ускоренного создания Мурманского транспортного узла как одного из важных направлений развития СМП. Федеральная поддержка, за которую мы бились и которую в итоге получили, в размере 37,7 млрд рублей, позволила нам активизировать процесс строительства. На прошлой неделе вместе с коллегами мы осмотрели ход выполнения работ на объектах МТУ и на заседании координационного совета обсудили важные вопросы реализации проекта», – отметил Андрей Чибис. В рамках комплексного развития МТУ на 57% построен якорный элемент порт «Лавна», до конца года стоит задача обеспечить запуск рабочего движения по новой железнодорожной ветке. Налоги от реализации проекта пополнят бюджет региона на 8,3 млрд рублей за 10 лет. Эти деньги будут направлены на развитие социальной сферы и улучшение качества жизни северян.

«Свобода предпринимательства – важнейший элемент экономического суверенитета. Именно частный бизнес на фоне попыток сдержать Россию показал, что способен адаптироваться», – акцентировал глава государства.

Губернатор Андрей Чибис напомнил, что в Мурманской области действует ряд мер, который позволяет поддерживать бизнес в условиях санкционного давления. Так, в 2022 году для обеспечения социально-экономического развития в рамках антикризисных мер из бюджета области направлено более 1 млрд рублей.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, одна из самых востребованных мер поддержки – «Губернаторский стартап»: финансирование получили 55 проектов на общую сумму почти 60 млн рублей. Выдавались гранты молодым и социальным предпринимателям: поддержано 20 проектов на сумму 20 млн рублей. Также выдан Фондом развития предпринимательства региона выдан 381 микрозайм на общую сумму 638 млн рублей.

Кроме того, действует программа «Гектар Арктики»: землю можно использовать для реализации бизнес-проектов. Кроме того, повышается доступность заемных средств, активно работают региональный Центр поддержки экспорта и Центр поддержки малого и среднего предпринимательства.

«Это действительно знаковое послание для всех нас. Полностью поддерживаем все инициативы Президента. Это сделает сильнее наши регионы и нашу страну. Возвращаемся домой и ещё активнее работаем», – подчеркнул губернатор Андрей Чибис в завершение.

Фото: http://www.kremlin.ru/events/president/news/70565/photos/70398