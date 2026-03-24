«Это моё призвание» — проект «Работа рядом» помог пенсионерке найти идеальную работу

Губернаторский проект «Работа рядом» помогает жителям региона найти временную работу — и особенно это важно для пенсионеров. Инициатива даёт старшему поколению возможность оставаться социально активными, применять накопленный профессиональный опыт и получать дополнительный доход. Яркое подтверждение эффективности программы — история Елены Юрьевны.

После завершения длительного этапа профессиональной деятельности в «Центре развития детей и молодёжи», где северянка занимала должность заведующего хозяйством, она решила найти новое применение своим навыкам. Среди её сильных сторон — многолетний опыт в организации документооборота.

Обратившись в Терский кадровый центр, Елена Юрьевна получила всестороннюю поддержку от инспектора. Специалист помог подобрать подходящий вариант временных общественно полезных работ — должность документоведа.

Новая работа принесла пенсионерке не только дополнительный доход, но и возможность сохранить социальную активность.

«Я всегда любила порядок и структуру. Годы работы с документами показали мне, насколько важно правильно оформить документы. Должность документоведа — это возможность не просто быть частью этого мира, а создавать его, выстраивать идеальную систему, где всё на своих местах. Это моё призвание», — поделилась своими впечатлениями о новом месте Елена Юрьевна.

Проект «Работа рядом» меняет представление о том, какой может быть жизнь после выхода на пенсию. Он показывает: завершение основной карьеры — это не точка, а запятая в профессиональной биографии.

С начала 2026 года благодаря инициативе работу нашли уже более 30 пенсионеров — и для каждого из них участие в проекте стало возможностью открыть в себе новые профессиональные грани, почувствовать, что их опыт действительно нужен и ценен.

История Елены Юрьевны — лишь один из примеров того, как поддержка кадрового центра и возможности проекта «Работа рядом» помогают людям старшего поколения найти дело, которое приносит радость и удовлетворение. Пенсионеры обретают не только дополнительный доход, но и круг единомышленников, новых коллег, а повседневная жизнь наполняется смыслом и интересными задачами.

