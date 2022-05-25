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Мурманская область. Арктика (16+)25.05.22 12:15

Это может сделать каждый - сотрудники #МЧСМурманск стали потенциальными донорами костного мозга

24 и 25 мая в 4-й пожарно-спасательной части  #МЧСМурманск прошла донорская акция «Спаси жизнь – стань донором костного мозга», организованная Национальным РДКМ.

Собравшимся сотрудники регистра рассказали о трансплантации костного мозга как об одном из видов помощи пациентам с раком крови и другими тяжелыми заболеваниями. На встрече развеяли мифы о болезненности и опасности процедуры, так как часто костный мозг путают со спинным. В результате 22 человека приняли решение пополнить Национальный регистр доноров костного мозга прямо после лекции, сейчас это возможно сделать бескровным способом - взятием буккального эпителия (мазок из полости рта).

По мнению сотрудников регистра, именно молодые мужчины – идеальные потенциальные доноры, но, к сожалению, они вступают в регистр реже женщин. Пожарные Мурманска – это великолепный пример того, что может сделать каждый, чтобы спасти жизнь другого человека. А о спасении сотрудники #МЧСМурманск знают не понаслышке.

Как сообщает специалист отдела внешних коммуникаций благотворительного фонда  «Национальный РДКМ», ежегодно десятки тысяч людей нуждаются в пересадке костного мозга, но проводят лишь около 1000 трансплантаций. В России, как и в других странах, создают регистры доноров костного мозга – базы данных добровольцев, готовых отдать свои клетки. Чем больше таких людей, тем больше пациентов с онкозаболеваниями могут надеяться на помощь!

Донорство костного мозга – один из видов помощи пациентам с раком крови и другими тяжелыми заболеваниями. Этот вид донорства недостаточно развит у нас в стране, а между тем, он мог бы спасти жизни сотням наших соотечественников.

Вступать в регистр нужно для того, чтобы каждому человеку с онкогематологическими заболеваниями, которому необходима пересадка костного мозга, можно было быстро найти донора. Частота совпадений по генетическому коду редка: 1 на 10 тысяч. Поэтому чем больше доноров в регистре, тем больше шансов спасти жизнь.

Что такое костный мозг?

Костный мозг или стволовые клетки – это клетки предшественники всех кровяных клеток. У людей с раком крови, иммунодефицитными состояниями собственный костный мозг перестает правильно функционировать. И тогда им может потребоваться пересадка донорских стволовых клеток. Донорство костного для здорового человека безопасно. А сам костный мозг у донора восполним, как и кровь.

Как стать донором?

Вступить в регистр может любой житель страны в возрасте от 18 до 45 лет, с массой тела не менее 50 кг и не имеющий серьезных хронических заболеваний. Вступить в регистр можно двумя способами: сдать образец крови из вены в любом медицинском офисе Инвитро или мазок из ротовой полости (буккальный эпителий). После этого образец биоматериала будет отправлен в лабораторию для типирования – расшифровки генетического кода (HLA-фентипа), по которому в дальнейшем будет подбираться пара «донор-реципиент». Если произойдет такое совпадение, то сотрудники регистра свяжутся с донором и пригласят сначала для полного обследования, а в случае отсутствия медицинских противопоказаний и согласия донора, для донации стволовых клеток.

Заказать набор для взятия буккального эпителия на сайте rdkm.ru. После этого доброволец получит по почте набор со специальными палочками, инструкцией по сбору биоматериала, соглашением о вступлении в регистр, анкетой о состоянии здоровья, а также согласиями на обработку и передачу персональных данных. Мазок с внутренней стороны щеки можно собрать самостоятельно с помощью палочек, без помощи медицинского работника. После взятия мазка палочки и заполненные документы нужно будет отправить по почте (отправка будет бесплатна) в Казань, где специалисты лаборатории Казанского (Приволжского) федерального университета проведут типирование и определят генотип добровольца, данные будут включены в Информационную систему Национального РДКМ.

Фото предоставлено отделом внешних коммуникаций благотворительного фонда  «Национальный РДКМ».

 

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