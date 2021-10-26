Это Мурманск или Кирилловка?

В Мурманске давно проданы городские рынки и торговый центр «Аметист». Вместо автовокзала открыт пивной бар. С молотка и, как пишет ИА «СеверПост», в понятных целях пустили львиную долю ликвидного городского имущества. Но складывается ощущение, что «городские» не сдаются и торопятся прибрать к рукам последние крохи. В этот раз под «распродажу» попала школа для детей.

Очередной жертвой непомерной алчности «городских» стала Мурманская школа боевых искусств. Основанная в 1989 году, она воспитала за эти годы 132 призёра и чемпиона мира по различным направлениям спортивных единоборств. Каждый год в школе занимается более сотни маленьких и взрослых мурманчан. Сейчас к тренеру Владимиру Седельникову водят своих детей на занятия уже те, кого он обучал с самых младых ногтей.

Со дня своего основания в 1989 году школа занимала помещения бывшего «Красного уголка» домоуправления в Восточном микрорайоне, арендуя его у города. Договор аренды заключался на год-на три, и продлевался.

Для того, чтобы была возможность обучать юных мурманчан боевым искусствам, владельцы школы открыли гостиницу для спортсменов, перестроив за свой счёт пустую «коробку».

При мэре Савченко со Школой боевых искусств администрация города заключила договор аренды помещения сразу на 20 лет. А вот когда эти 20 лет прошли, а за помещения накопились небольшие долги, начались привычные за последние годы в Мурманске «приключения».

Главную роль в них сыграл распорядитель городского имущества — директор АО «Север» и депутат Мурманского горсовета Виталий Кириллов.

Это тот самый приближённый Алексея Веллера, который распродавал всю значимую и знаковую для Мурманска недвижимость.

Это тот самый Виталий Кириллов, который осуществил нахрапистую и беспардонную операцию по выселению Мурманского автовокзала. Кассы и зал ожидания, где мурманчане и гости города могли спрятаться от непогоды, на улицу выпроваживали громко, с применением судов и прочих стимулирующих механизмов.

Причём, в качестве оправдания этого шага «городские» придумали циничное определение. Оказывается, автовокзал в Мурманске - «социально не значимый».

А спустя какое-то время в помещении так необходимого жителям города автовокзала открыли пивбар. Видимо, более «социально значимый».

И в качестве вишенки на торте - именно в этом заведении за столиком одним из первых оказался сам Кириллов с бокалом.

Фотографии в ещё не открывшемся баре Виталий Кириллов опубликовал своём Instagram. На снимках он сидит в компании с Михаилом Соколовым – миллиардером, доверенным лицом Алексея Веллера, бывшим чиновником городской администрации.

И, наконец, это тот самый старший брат подследственного Дмитрия Кириллова, организовавшего в Мурманске фирму «Медлайн», прозванную «прачечной на миллиард».

На заседании Мурманской областной Думы замначальника областного УМВД полковник Сергей Величковский назвал приблизительный объём «отмытой» «Медлайном» денежной массы — 1 миллиард рублей.

Но вот настал момент, когда все мало-мальски жирные куски городской недвижимости оказались распроданы. И пришёл черёд распила более мелких кусочков. Возникла, к примеру, комбинация с отъёмом помещений Мурманского отделения Союза писателей.

А затем Кириллов, похоже, положил глаз и на бывший «Красный уголок».

Депутат горсовета Кириллов попался на вранье в декларации

Для начала он «высосал» из Школы боевых искусств полтора миллиона рублей аренды накануне своих выборов в Мурманский горсовет. Обещал заключить мировое соглашение, поэтому деньги в школе собирали с надеждой.

Вот только после этого в суд ушло заявление на выселение Школы боевых искусств, и на пороге появились судебные приставы. А до этого под видом оплаты задолженности у школы «отжали» и гостиницу.

Обо всём этом рассказал «СеверПост» основатель и руководитель Школы Владимир Седельников: «Я пришёл к Кириллову, чтобы напомнить ему о его обещании заключить мировое соглашение, данное перед выборами. Кириллов заявил: «Если хочешь школу сохранить, ты должен отдать мне гостиницу». Я ему ответил, что долги гостиницы мы все закрыли. Но он настаивал на том, что гостиницу надо отдать».

В конце концов, ситуацию вроде начала налаживаться. «Он мне сказал: «Договорились. Проплатите нам тысяч двести сейчас, и мы подпишем договор», - продолжает Седельников.

Через несколько дней требование отдать гостиницу возобновилось. Седельникову пообещали при этом зачесть в счёт долга значительные улучшения, которые школа внесла в помещении — санузлы в каждом номере, стеклопакеты и другую модернизацию.

По своему обыкновению, «городские» слово не сдержали, и буквально через несколько дней после этого разговора в школе появились судебные приставы с требованием немедленного выселения. Коммерческая составляющая, за счёт которой школа существовала, приказала долго жить.

После этого Виталий Кириллов заявил Седельникову: «Школу трогать не будем. Занимайтесь себе». И опять соврал. Потому что через некоторое время заявил: «Денег мне от вас не нужно. Я хочу сдавать помещения по коммерческой цене», - вспоминает руководитель Школы боевых искусств.

После этого в одностороннем порядке Кириллов выселил школу и её сотню воспитанников, не считая их родителей, которые занимаются вместе со своим детьми, буквально на улицу.

Куда уходят деньги от подобных операций? Сейчас даже предполагать не будем.

Но история с обналом миллиарда в Мурманске уже была. А совсем недавно всплыли данные и о банковском счёте в Лихтенштейне.

А ещё на днях стало известно о том, что депутат горсовета Кириллов, возможно, утаил от декларирования немалые суммы.

В частности, в налоговую декларацию он с супругой включил за 2017-2019 годы суммарный доход в размере, немного превышающем 13 миллионов рублей, пишет telegram-канал «HASOS51».

В то же время выяснилось, что только в 2019 году на счёт Кириллова в одном из банков поступило 62 миллиона 610 тысяч рублей.