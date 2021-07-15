Это настоящий подарок для Мурманска и для юных спортсменов – Евгений Никора

Глава администрации областного центра Евгений Никора совместно с министром спорта и молоджной политики Мурманской области Светланой Наумовой вчера посетил спортивную школу олимпийского резерва №4 города Мурманска.

На днях в учреждение поступило новое оборудование и инвентарь для проведения тренировок. Такое обновление стало возможным благодаря реализации федерального проекта «Спорт – норма жизни». В рамках проекта из федерального бюджета в адрес субъектов России субсидируются денежные средства на софинансирование государственных программ в регионах страны.

– Самостоятельно закупить новое оборудование городу было бы сложно, – рассказал Евгений Никора. – 96 процентов полученных средств субсидировано из федерального бюджета и еще четыре процента из регионального. Это настоящий подарок для Мурманска и для юных спортсменов к новому учебному году. Кроме того, из областного бюджета мы еще получили средства на проведение спортивных мероприятий, аренду помещений и организацию сборов. Это оказывает самое положительно влияние на развитие спорта в нашем городе.

– Очень приятно, что в Олимпийский год есть возможность сделать спортивный подарок школе олимпийского резерва, – сказала Светлана Наумова. – Здесь выросло много талантливых спортсменов. Например, Лариса Круглова – серебряный призёр Олимпийских игр в Афинах. Также приятно, что администрация города очень много внимания уделяет развитию спорта. Сейчас обсуждаются планы по обновлению инфраструктуры школы олимпийского резерва. Уже разработана определенная последовательность действий в этом направлении. Надеюсь, что всё задуманное получится реализовать.