«Это нужно – не мёртвым. Это надо – живым!»: в Долине Славы прошли мероприятия, посвящённые 80-летию Победы в Великой Отечественной войне

3 мая в Долине Славы прошли торжественные мероприятия, посвящённые 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Участие в них приняли губернатор Мурманской области Андрей Чибис, командующий Северным флотом Константин Кабанцов, председатель Мурманской областной Думы Сергей Дубовой, главный федеральный инспектор по Мурманской области Андрей Калинин, Герой России Александр Панасюк, ветераны Великой Отечественной войны, представители ветеранских организаций, труженики тыла, участники СВО, северяне и гости региона.

«Огромное спасибо всем, кто из года в год приезжает в Долину Славы, чтобы отдать дань памяти тем, кто насмерть стоял здесь, защищая советское Заполярье. Память - это наша ответственность. Перед портовиками, которые, несмотря на бомбёжки, принимали грузы, - технику, самолёты и всё, что было крайне необходимо фронту для нашей Победы. Перед работниками промышленных предприятий, которые в первые дни войны перешли на круглосуточный режим работы и делали всё, что нужно фронту. Перед рыбаками, которые оснастили свои суда оружием и выходили в море, чтобы обеспечить страну, фронт, блокадный Ленинград продовольствием. Это память, передаваемая из поколения в поколение, это ответственность, которая лежит сегодня на всех нас. Сегодня наши защитники, - военнослужащие Северного флота, Ленинградского военного округа, других соединений Вооружённых Сил Российской Федерации, мобилизованные северяне героически продолжают традиции наших дедов и прадедов, сражаясь за свою страну. Все они воспитаны на памяти и подвигах героев Великой Отечественной войны. Для нас является четью хранить эту память и передавать будущим поколениям. Мы точно никогда не забудем тех, кто защитил и спас нас нашу страну в самой страшной войне XX века и, конечно, всегда будем гордиться нашими героями, которые продолжают дело их дедов и прадедов», - подчеркнул, открывая торжественный митинг, губернатор Андрей Чибис.

Напомним, в марте Мурманский областной суд официально признал преступления нацистов на территории региона геноцидом народов СССР. В решении суда названы факты: убийства мирных жителей и пленных, массированные бомбардировки, голод, концентрационные лагеря. Подтверждено: за годы войны потери на Карельском фронте, в том числе в Мурманской области, составили не менее 200 тысяч человек. Командующий Северным флотом вице-адмирал Константин Кабанцов отметил, что, находясь здесь, в Долине Славы, начинаешь понимать всё величие подвига, совершенного воинами Карельского фронта, моряками Северного флота, которые в тяжелейших природных условиях смогли выстоять, чтобы разгромить сильного, хорошо обученного и вооруженного врага.

«Воины-североморцы вписали яркие страницы в героическую летопись Великой Отечественной войны. Сохранение памяти о них – это наш долг и наша святая ответственность перед будущими поколениями. Традиции беззаветного служения Отчизне, мужества, стойкости и героизма, готовности к защите своей Родины до последней капли крови. На этих традициях сейчас воспитывается современное поколение североморцев. Могу сказать, что они достойны славы своих великих предшественников. Наши воины сейчас успешно и самоотверженно решают все поставленные задачи в зоне специальной военной операции, мужественно и героически борются с современным наследием нацизма», - сказал вице-адмирал Константин Кабанцов.

Командующий Северным флотом также подчеркнул, что за время специальной военной операции более 14 тысяч североморцев награждены государственными наградами, 20 из них присвоено звание Героя Российской Федерации.

Один из них – Герой России, старший прапорщик Александр Панасюк.

«В эти дни мы с ещё большей гордостью восхищаемся мужеством и стойкостью наших советских воинов, которые не отдали ни пяди земли коварному врагу, целью которого было захватить Мурманск. Мы свято храним в памяти слова наших дедов и прадедов: «Наше дело правое, враг будет разбит, Победа будет за нами!». Так было и так будет всегда!», - подчеркнул Александр Панасюк.

Сенатор РФ Елена Дягилева также отметила важность сохранения памяти о подвиге советского народа, в том числе благодаря традиционным мероприятиям, которые проходят в Долине Славы, а также инициативам, реализуемым в рамках плана «На Севере - жить!». В качестве примера она привела региональный краеведческих конкурс «Край героев», главная цель которого - познакомить подрастающее поколение северян с подвигом тех, кто защищал Кольское Заполярье в годы Великой Отечественной войны.

«За могучими спинами советских воинов, отстоявших родную землю – женщины и дети, заменившие ушедших на фронт мужчин на железной дороге, у станков, причалов, на зенитных батареях… Не хватало техники, продовольствия. Но была сила воли – круглыми сутками, под бомбёжками вручную разгружать тонны грузов, на морозе готовить суда к промыслу, выпускать необходимое фронту вооружение, защищать небо Заполярья. То, как много северян всех возрастов собралось сегодня в Долине Славы, подтверждает – подвиг жив! Многие приехали, видно, что уже традиционно, большими семьями, не побоялись майского северного снега, долгой дороги… Ведь, как писал Роберт Рождественский, это нужно – не мёртвым. Это надо – живым!», – сказала сенатор РФ от Мурманской области Елена Дягилева.

Председатель Думы Сергей Дубовой в своём выступлении отметил, что нас всех переполняет гордость за отцов, дедов, прадедов, которые не дрогнули перед сильным, коварным врагом и отстояли Отчизну:

– С особым почтением и трепетом мы храним память о героях, которые сражались в ожесточенных боях здесь, на Кольской земле. Каждому из них придавали силы горячее желание защитить свой дом и твердая вера в победу. В битве за Кольский Север был развеян миф о непобедимости гитлеровской армии. Мы безмерно благодарны нашим защитникам за их Великий Подвиг и великую жертву. За то, что смогли сохранить нашу страну для нас – их потомков. Поздравляю всех с наступающим Днём Победы! Пусть в ваших домах царит тепло мирной жизни, за которую сражались наши отцы и деды, а сегодня – их внуки и правнуки! Уверен, наши ребята с честью докажут, что достойны великих предков и совсем скоро вернутся с Победой.

По окончании митинга состоялось торжественное прохождение знамённых групп, парадных расчётов и оркестра Северного флота. Затем участники митинга возложили венки и цветы к Вечному огню, а также памятнику Скорбящей матери.

Северянам представили экспозицию военного вооружения, интерактивные зоны: полевой подвижной госпиталь, пограничный пост, призывной пункт, школу снайпера и связиста, кинозал, ретро-фотоателье, а также концерт «Солдатская завалинка».

Напомним, в прошлом году в рамках торжественных мероприятий к 80-летию разгрома немецко-фашистский войск в Заполярье по поручению губернатора был построен новый музейный комплекс: к юбилейной дате знаковый для Мурманской области мемориал прошел масштабное обновление. Работы проведены в рамках стратегического плана «На Севере – жить» по инициативе главы региона.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, экспозиция нового музейного комплекса площадью более 185 квадратных метров отражает этапы боевых действий в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов на Мурманском направлении. К мемориалу была проложена линия электропередачи протяженностью в 15,5 километра, на территории установлены 46 опор наружного освещения, смонтирована подсветка. Впервые здесь был зажжён Вечный огонь, частицу которого взяли возле мемориала Защитникам Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны в Мурманске. Развитие Долины Славы продолжится и в дальнейшем.

Парламентарии посетили обелиск, установленный на месте захоронения бойцов, умерших от ран в 37-м медсанбате 52-й стрелковой дивизии. Мурманская областная Дума шествует над памятником с 2015 года. Парламентарии почтили память бойцов минутой молчания, возложили венок и цветы.

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/32457/