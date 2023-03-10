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Мурманская область. Арктика (16+)10.03.23 17:45

Это очень достойное обновление медицинской инфраструктуры: губернатор Андрей Чибис посетил капитально отремонтированную поликлинику в Мурмашах

В конце марта завершится масштабный ремонт взрослой поликлиники в Мурмашах. Сегодня губернатор Мурманской области Андрей Чибис оценил ход работ в учреждении. 

Капитальный ремонт в 4-этажном здании стартовал в апреле 2022 года, выполнена перепланировка и ремонт внутренних помещений, полная замена коммуникаций и инженерных систем, капитальный ремонт крыши и фасада с заменой окон, также обновляется мебель и оборудование. Поликлиника готовится к открытию.  

«Проект комплексного обновления учреждения выполнен в рамках президентской программы по модернизации первичного звена здравоохранения и в рамках плана «На Севере – жить». При этом более 60% финансирования – областной бюджет, включая мебель и оборудование. Мурмаши – самый большой населённый пункт в Кольском районе по численности населения, и теперь у людей будет современная поликлиника. Это очень достойное обновление медицинской инфраструктуры. Добротно, быстро и качественно отработали строители – менее чем за год выполнен огромный объём. Важно, что региональный Минздрав и Кольская ЦРБ грамотно организовали работу учреждения на время ремонта – приём вёлся на арендованных площадях в санатории «Лапландия», – подчеркнул Андрей Чибис по итогам посещения объекта.  

Процент строительной готовности объекта приближается к 100%, установка мебели и оборудования производится по мере завершения ремонтных работ. Общий бюджет на строительные работы – более 208 млн рублей, из них федеральный бюджет – 86,5 млн рублей, в рамках плана «На Севере – жить» – 121,8 млн рублей из областного бюджета. Дополнительно в рамках плана «На Севере – жить» выделены средства из областного бюджета на закупку медицинской мебели и на прокладку кабеля для резервного электропитания медицинского учреждения. Кроме того, закуплено медицинское оборудование на сумму 20,7 млн рублей: щелевая лампа для офтальмолога, УЗИ-аппарат, лор-комбайн, ранее в 2019 году приобретен рентген-аппарат. Администрация Кольского района выполнила благоустройство и асфальтирование территории вокруг поликлиники за счет средств из муниципального бюджета. 

Заместитель губернатора – министр здравоохранения региона Дмитрий Панычев отметил, что в 2024 году будет полностью обновлена сеть первичного звена медпомощи в малых и отдалённых населенных пунктах Кольского района.

«К концу 2022 года капремонт произведён почти во всех поселковых амбулаториях и фельдшерско-акушерских пунктах Кольского района. Исключение составляет лишь Верхнетуломский, где капремонт медучреждения пройдет в 2024 году. К концу 2022 года завершили процесс ремонтов и переоснащения в ФАПе в Лопарской и амбулатории в Междуречье. В обоих медпунктах кроме косметических работ заменены двери и окна, входные группы и санузлы модернизированы с учётом потребностей маломобильных людей, обновлён базовый набор медтехники и «укладок» для оказания экстренной помощи. Программа модернизации первичного звена здравоохранения в рамках нацпроекта «Здравоохранение» подразумевает ремонты и закупку оборудования. Мы дополняем эту программу за счет областного бюджета в рамках плана «На Севере – жить»: полностью обновляем мебель, докупаем дополнительную медицинскую технику и расходники, организуем комфортные зоны ожидания, стараемся привлекать кадры, это для нас непрерывный процесс и всегда приоритет – подходим к выполнению задач комплексно и, в результате, создаем для пациента качественную и более доступную медпомощь в комфортных современных условиях», – подчеркнул глава регионального Минздрава.

 

Фото: https://gov-murman.ru

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