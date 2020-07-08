Это первый закон в XXI веке, который направлен на развитие именно Арктических территорий – Алексей Веллер

Депутаты Государственной Думы РФ приняли в третьем чтении пакет федеральных законов о государственной поддержке предпринимательской деятельности в Арктической зоне России. Об этом сообщает пресс-служба Минвостокразвития.

«После почти полугодовой работы, в третьем чтении был наконец принят закон «О Государственной поддержке предпринимательской деятельности в Арктической зоне Российской Федерации», - пишет на своей страничке в соцсети «ВКонтакте» Алексей Веллер, депутат Госдумы от Мурманской области. - Далее его рассмотрит Совет Федераций, потом подпись Президента, и закон вступит в силу. Считаю принятие данного закона важнейшим событием для развития Арктической зоны. Хочу обратить внимание, что это первый закон в XXI веке, который направлен на развитие именно Арктических территорий. Конечно, очень бы хотелось, чтобы в нём были предусмотрены льготы и для ныне действующего бизнеса, однако, пока был достигнут такой компромисс! При этом очень важно, что нам удалось добиться распространение поддержки на предпринимателей представляющих сегмент малого и среднего бизнеса! Для регистрации резидентом Арктической зоны необходимы инвестиции от 1 млн рублей, а это под силу многим предпринимателям. Теперь очень важно, как закон начнёт функционировать, но это уже следующий этап работы».

Документы вступят в силу через 45 дней после подписания главой государства и официального опубликования.

Законы предусматривают, что вся российская Арктика становится специальной экономической зоной с широким набором налоговых льгот и неналоговых преференций для бизнеса. Их главная цель — стимулировать создание в Арктике новых предприятий и высокооплачиваемых рабочих мест для граждан России.

Условиями получения статуса резидента Арктической зоны и, соответственно, доступа к мерам господдержки определены регистрация юридического лица (индивидуального предпринимателя) на территории Арктики, планируемая реализация нового инвестпроекта либо запуск нового вида экономической деятельности с капитальными вложениями не менее 1 миллиона рублей, отсутствие задолженности по налогам и сборам размером более 25% балансовой стоимости активов. Кроме того, компания не должна находиться в стадии банкротства, ликвидации или реорганизации. Весь процесс получения статуса резидента Арктической зоны будет осуществляться в электронном виде на инвестиционном портале arctic-russia.ru.

Принятые федеральные законы предусматривают такие налоговые льготы как нулевая ставка зачисляемого в федеральный бюджет налога на прибыль в течение 10 лет после получения первой прибыли (для всех видов деятельности, кроме добычи полезных ископаемых). Вводятся также пониженные, вплоть до 0%, ставки зачисляемых в региональный бюджет налогов на прибыль, имущество, землю, снижение ставок вплоть до 1% по упрощенной системе налогообложения (конкретные параметры таких льгот будут установлены регионами Арктики после вступления в силу пакета федеральных законов). Предусмотрено и возмещение части расходов по уплате страховых взносов в государственные внебюджетные фонды до конечной ставки 7,6% для всех видов деятельности, кроме добычи полезных ископаемых. Резидентам Арктической зоны также будет доступен налоговый вычет из НДПИ в объеме осуществленных инвестиций в инфраструктуру, необходимую для освоения нового месторождения твердых полезных ископаемых (степень выработанности запасов не должна превышать 0,01% на 1 января 2021 года), а также инвестиций в новые обогатительные и перерабатывающие мощности.

Также законы предусматривают установление ставки НДС 0% в отношении услуг ледокольной проводки, морской перевозки и перевалки экспортно ориентированных грузов.

Законами предусматривается возможность применения в Арктике таможенной процедуры свободной таможенной зоны на отдельных участках морских портов, аэропортов, на земельных участках резидентов. Приоритетные пункты пропуска через государственную границу будут работать круглосуточно, в них будет создано «одно окно» и установлены предельные сроки таможенного досмотра грузов. Органы государственной власти наделены правом без торгов предоставлять земельные участки резидентам. Предполагается процедура одновременного осуществления экологической экспертизы и государственной экспертизы проектно-сметной документации инвесторов.