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Мурманская область. Арктика (16+)29.05.21 08:45

Это праздник для всех, кто считает суровую Кольскую землю своей малой родиной - Валентина Матвиенко

Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Валентина Матвиенко направила губернатору Андрею Чибису поздравления с 83-летием образования региона.

«Поздравляю вас и жителей с днём образования Мурманской области! Это замечательный праздник для всех, кто считает суровую, но удивительно красивую Кольскую землю своей малой родиной, кто связал с ней свою судьбу, кто искренне гордится ее достижениями.

Многие поколения жителей Мурманской области внесли значимый вклад в хозяйственное освоение богатых недр Заполярья, в самые непростые для страны времена неизменно проявляли свои лучшие качества, всемерно способствовали обеспечению безопасности и процветанию Отечества. Благодаря их труду и таланту созданы мощные индустриальные комплексы, разведаны и разрабатываются месторождения стратегически важных природных ресурсов, многое сделано для укрепления позиций России в качестве ведущей Арктической державы.

Сегодня Мурманская область относится к числу развитых и перспективных субъектов Российской Федерации – реализуются масштабные инфраструктурные проекты, растет инвестиционная привлекательность, планомерно идет модернизация транспортной и инженерной инфраструктур, качественно улучшается работа по ключевым направлениям экономической специализации области.

Органы государственной власти региона уделяют большое внимание совершенствованию социальной сферы, повышению уровня жизни людей, формированию комфортных условий для ведения предпринимательской деятельности.

Уверена, что Мурманская область и впредь будет добиваться успехов в решении поставленных задач. Желаю новых достижений и всего самого доброго!» – говорится в письме.

 

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