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Мурманская область. Арктика (16+)23.07.25 08:45

Это просто космос! Кружево Елены Каленик из Североморска в Вологде отмечено спецпризом в категории «Профессионалы»

Североморские кружевницы приняли участие в V Международном фестивале кружева «Vita Lace», который проходил в Вологде с 17 по 20 июля. 4 дня фестиваля - это мастер-классы, лекции, круглые столы, выставки, конкурсы, экскурсии, ярмарка, модные показы, концерты и традиционная массовая акция кружевоплетения «Память поколений».

Североморские кружевницы приняли участие в V Международном фестивале кружева «Vita Lace», который проходил в Вологде с 17 по 20 июля. 4 дня фестиваля - это мастер-классы, лекции, круглые столы, выставки, конкурсы, экскурсии, ярмарка, модные показы, концерты и традиционная массовая акция кружевоплетения «Память поколений».

В этом года она была посвящена 80-летию Великой Победы и объединила почти 370 кружевниц со всей страны, которые одновременно плели под открытым небом кружево с изображением символов Великой Отечественной войны – цветка гвоздики и «фронтовых треугольников».

Как сообщает администрация ЗАТО г. Североморск, завершением фестиваля «Vita Lace» стала церемония награждения победителей первой выставки-конкурса «Человек. Земля. Космос». Свои кружевные работы представили мастерицы из 10 регионов России. Все конкурсные изделия были объединены темой космоса и покорения неба человеком. Сама выставка приурочена к 200-летию со дня рождения создателя самолёта А.Ф. Можайского, 100-летию со дня рождения лётчика-космонавта П.И. Беляева и 60-летию со дня выхода человека в открытый космос.

Конкурсные работы оценивало профессиональные жюри, а гости выставки голосовали за понравившиеся изделия. Руководитель народного самодеятельного коллектива клуба кружевоплетения «Северное кружево» Североморского музейно-выставочного комплекса Елена Каленик отмечена спецпризом в категории «Профессионалы» за панно «Ю. Гагарин. Поехали!..».

 

 

 

Фото (Вологодский государственный музей-заповедник, Елена КАЛЕНИК): https://citysever.ru/novostiq/18382-severomorskie-kruzhevnicy-prinyali-uchastie-v-v-mezhdunarodnom-festivale-kruzheva-vita-lace/#news-gal-1

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