Это суперсовременное и комфортное медицинское учреждение: новую амбулаторию в Североморске-3 посетил глава региона Андрей Чибис

Глава Мурманской области Андрей Чибис в ходе рабочего визита 10 марта осмотрел новую амбулаторию в Североморске-3, которая начала работу в феврале 2023 года. Объект был реализован в рамках федеральной программы модернизации первичного звена здравоохранения и плана «На Севере – жить».

«Мы делаем современные медучреждения даже в самых отдалённых уголках региона – это ФАПы, в гарнизонах открываем амбулатории. Одна из первых была построена в Сафоново, на месте очень старого здания. Теперь открылась с нуля модульная амбулатория в Североморске-3. Это суперсовременное и комфортное медицинское учреждение. Пациенты и сотрудники довольны. По плану «На Севере – жить» мы и далее будем двигаться: в ближайшее время новую амбулаторию откроем на 27 км – это ещё один гарнизон около Мончегорска, ранее там не было никакого медучреждения, люди ездили в муниципальный центр. Теперь у детей и взрослых качественное медобслуживание будет в пешеходной доступности – это наша главная цель», – подчеркнул Андрей Чибис.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, в амбулатории Североморска-3 медицинское обслуживание получает порядка 2400 человек, из которых около 800 – дети. На поставку и монтаж объекта направлено почти 147 млн рублей, 63 млн рублей – федеральные средства, 83 млн рублей – областные в рамках плана «На Севере – жить». Кроме того, более 11 млн рублей направлено на оснащение. Для амбулатории закуплены электрокардиограф, автоматический дефибриллятор, анализаторы для лаборатории, оборудование физиотерапевтического кабинета, стерилизаторы, комбинированные лабораторные холодильники.

Фото: https://gov-murman.ru