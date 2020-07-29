Этого ещё недостаточно - Оксана Астахова

Заместитель губернатора Мурманской области Оксана Астахова вместе с представителями профильного регионального министерства и городского заказчика проконтролировали ход работ по приведению в порядок улиц Мурманска в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В столице Заполярья в 2020 году будет приведено в порядок 27 улиц, на семи из которых проходят капиталоемкие работы.

«На прошлой неделе коллегам была поставлена задача определиться с механизмами решения проблемных вопросов. На сегодняшний день мы отметили, что на половине проблемных объектов темпы нарастили, вывели дополнительную технику и рабочих, это важно, – подчеркнула Оксана Астахова. – Однако, отмечу, что этого ещё недостаточно. Указали подрядчику на недопустимость халатного отношения к своим обязанностям. Реализация национального проекта – приоритетная задача сегодня».

На улицах Нахимова, Николаева и по 178 кварталу приступили к активной фазе: часть демонтажных работ подходит к концу, на отдельных участках ведётся подготовка к последующей укладке основания и нового дорожного полотна. По оставшимся капиталоемким объектам продолжается переустройство сетевых коммуникаций. Городскому заказчику дано поручение в кратчайшие сроки урегулировать все оставшиеся вопросы с подрядной организацией.