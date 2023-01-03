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Мурманская область. Арктика (16+)03.01.23 10:00

Этот год будет более жёстким для мировой экономики, чем прошлый - МВФ

Цены на нефть сегодня снижаются на фоне опасений относительно спада в глобальной экономике и снижения спроса на энергоносители, сообщает «Trading Economics».

Как пишет finmarket.ru, этот год будет более жёстким для мировой экономики, чем прошлый, заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева. «Мы ожидаем, что треть мировой экономики будет в рецессии», - сказала она в интервью «CBS».

По данным Московской биржи, рубль в первый торговый день года снижается к доллару и евро и перешёл к снижению к юаню после слабого роста на старте торгов: американская валюта поднимается до 70,3 рубля, китайская торгуется около 10 рублей, европейская — по 74,5 рубля.

Курс доллара расчётами «завтра» на 7.17 мск рос на 10 копеек, до 70,3 рубля, юань – на 7 копеек, до 9,98 рубля, евро – на 20 копеек, до 74,5 рубля. На старте торгов доллар рос на 18 копеек, юань снижался на 4 копейки, а евро рос на 93 копейки.

Доллар США начал торги ростом. Рубль дешевеет на первых торгах нового года в рамках коррекции после укрепления в последние дни декабря.

К официальному курсу, установленному Банком России на сегодня, американская валюта выросла на 66,25 копейки, евро снизился на 10,28 копейки.

 

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