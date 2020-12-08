Этот год стал непростым для всех - XI Мурманская областная налоговая конференция

XI Мурманская областная налоговая конференция прошла в онлайн-режиме.

Налоговая конференция – это ежегодное мероприятие, которое проводится Союзом промышленников и предпринимателей Мурманской области совместно с Управлением федеральной налоговой службы по Мурманской области.

Партнёрами прошедшего мероприятия выступили Фонд развития малого и среднего предпринимательства Мурманской области и комитет по экономическому развитию администрации города Мурманска и Центр консалтинговых проектов.

В связи со сложной эпидемиологической обстановкой в области обсудить актуальные вопросы реализации налогового законодательства на территории региона в этом году было решено в онлайн-формате. Члены союза и представителями Управления федеральной налоговой службы провели мероприятие в режиме видеоконференции, при этом прямая трансляция для всех желающих велась на YouTube-канале СПП МО.

В приветственном слове и президент Союза промышленников и предпринимателей Мурманской области Сергей Веллер и заместитель руководителя УФНС России по Мурманской области Татьяна Русанова отметили, что, несмотря на действующие ограничения, подобные встречи продолжают быть доброй традицией, и, безусловно, способствуют выстраиванию конструктивного диалога между бизнесом и налоговыми органами.

Как отмечали представители налоговой службы, этот год стал непростым для всех, была приостановлена деятельность организаций по пятидесяти отраслям на два с половиной месяца, но, тем не менее, компетенции Управления федеральной налоговой службы региона в области цифровизации помогли реализовать меры поддержки бизнеса, направленные на сохранение бизнеса и рабочих мест.

Это и субсидии на выплату заработной платы, и блокчейн-платформа, развернутая для выдачи льготных кредитов, и программа для самозанятых. Также была отменена уплата страховых взносов для организаций из перечня пострадавших отраслей, с апреля для всех субъектов малого и среднего предпринимательства снижена совокупная ставка страховых взносов в два раза. Были предоставлены отсрочки по уплате налогов, выдавались субсидии на дезинфекцию, были снижены ставки по налогу на имущество для плательщиков, налогам по патентной системе налогообложения для отдельных категорий налогоплательщиков.

Также в этом году был принят ряд решений на федеральном уровне, что привело к стремительным изменениям налогового законодательства. В рамках конференции специалисты управления рассказали об изменениях в части налога на добавленную стоимость, налогу на прибыль, изменения в применении специальных налоговых режимов, изменениях в патентной системе налогообложения, налог на профессиональный доход.

По итогам встречи было решено аккумулировать вопросы к специалистам Управления федеральной налоговой службы по Мурманской области на площадке Союза промышленников и предпринимателей Мурманской области. Вопросы можно направить в адрес СПП МО по электронной почте info@sppmo.ru до 11 декабря. Вопросы налогоплательщиков будут переданы профильным специалистам налоговой службы и рассмотрены в самом оперативном порядке.

С материалами конференции можно ознакомиться на сайте СПП МО.