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Мурманская область. Арктика (16+)14.12.21 08:45

Этой зимой северян ждёт около 600 новогодних культурных событий

Как телередакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, в рамках новогодней кампании 2021 года в Заполярье пройдёт порядка 600 культурных событий, ожидается, что в них примут участие более 54 тысяч северян. О программе областных и муниципальных мероприятий, приуроченных к празднику, на оперативном совещании в правительстве Мурманской области вчера рассказала глава регионального Министерства культуры Ольга Обухова.

Старт череде мероприятий в регионе был дан 5 декабря, когда на площади Пять Углов в Мурманске зажгли новогоднюю иллюминацию. По случаю этого события состоялся грандиозный праздник с выступлениями творческих коллективов Мурманска. На сегодняшний день практически во всех муниципалитетах зажглись огни на главных ёлках.

Одним из самых ярких мероприятий новогодней кампании стал стартовавший 11 декабря в Умбе Арктический фестиваль «Северные Морозы», который был поддержан Фондом президентских грантов. В предновогоднюю Умбу приехали легендарные персонажи из разных муниципалитетов Заполярья, к празднику также присоединился молодой удалец Морозец-Паккайне из карельского Олонца. Во время фестиваля состоялось открытие терема Мороза Поморовича, который будет принимать посетителей до 19 декабря.

В очном формате в этом году пройдут губернаторские ёлки. Напомним, что представления организованы в форме спектакля по мотивам сказки «Царевна-Лягушка» и будут проходить с 20 по 25 декабря на сцене обновленного Мурманского областного драматического театра.

Программа новогодней кампании не ограничится только ранее перечисленными мероприятиями. Особое место в новогоднем календаре северян займут концерт Мурманского филармонического оркестра в Мурманской областной филармонии, премьеры спектакля «Аленький цветочек» и постановки «Подарок для мышки» в Мурманском областном театре кукол, а также новогодние театрализованные представления для дошкольников, школьников младших и средних классов «Настоящая история зимнего царства» в Мурманском областном Дворце культуры и народного творчества им. С.М. Кирова.

Кроме того, в этом году впервые в истории региона в Мурманск прибудет Поезд Деда Мороза. Это уникальный проект холдинга «РЖД», в рамках которого Дед Мороз из Великого Устюга на специальном поезде совершает путешествие по российским городам. В каждом городе, где сделает остановку Поезд Деда Мороза, посетителей вокзалов ждет развлекательная праздничная программа с участием артистов и аниматоров, которая позволит окунуться в атмосферу зимней сказки. Столица Заполярья примет поезд Деда Мороза 13 января, сообщает региональное  Министерство культуры.

Муниципальные учреждения культуры региона в рамках новогодней кампании также подготовили много новогодних сюрпризов и семейных активностей – в общей сложности почти 600 мероприятий.

«С середины декабря 2021 года до середины января 2022 года северян ждет разнообразная программа из праздников, новогодних утренников, спектаклей, концертов, квестов и других культурно-развлекательных мероприятий как для взрослых, так и для детей. Уверена, что жители и гости региона смогут в полной мере насладиться праздничными выходными, получить заряд позитива и массу ярких впечатлений от Кольского Севера», – отметила Ольга Обухова.

 

 

 

Фото: https://vk.com/moo_crk_umba2020?z=photo16652850_457240976%2Fwall-196957981_69

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