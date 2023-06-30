«ЕВА»: сотрудники МФЦ Мурманской области тестируют цифрового помощника

Мурманская область вошла в число восьми регионов, которые в ближайшее время присоединятся к использованию цифрового помощника «ЕВА». Чтобы работа с сервисом была налажена ещё на начальной стадии, для сотрудников МФЦ был организован специальный семинар. Встреча, посвященная масштабированию проекта, прошла в Великом Новгороде.

Помощник «ЕВА» активно помогает регистраторам, упрощая взаимодействие сотрудников Росреестра и МФЦ. Она призвана обеспечить предварительную автоматизированную обработку документов по госуслугам Росреестра с использованием технологий искусственного интеллекта. Такие технологии позволят снизить количество ошибок, связанных с человеческим фактором, и избежать приостановок и отказов при последующей регистрации.

Мурманскую область на семинаре представили старшие специалисты региональных отделений МФЦ по Октябрьскому и Первомайскому округам. Специалисты приняли участие в его практической части, изучив функциональные возможности цифрового помощника.

Как сообщает региональное Министерство цифрового развития, участники мероприятия также поделились накопленным опытом о процессе внедрения цифрового помощника и опытом методологического сопровождения процесса приема документов.

Всего в семинаре приняли участие более 50 сотрудников территориальных ведомств из Мурманской, Тверской, Псковской, Ярославской, Вологодской, Ленинградской областей и Республик Карелия и Татарстан.

Фото: https://gov-murman.ru