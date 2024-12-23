Эвелина Макарова возглавила Министерство внутренней политики Мурманской области

Сегодня оперативное совещание губернатор Андрей Чибис начал с итогового кадрового решения этого года: с этой недели Министерство внутренней политики Мурманской области возглавила Эвелина Макарова.

«Учитывая, что в этой задаче Вы человек не новый, в качестве руководителя исполкома партии давно занимаетесь, принимайте бразды правления исполнительным органом власти под чутким руководством первого вице-губернатора Оксаны Демченко. Учитывая безусловно, важное направление, рассчитываю на Вас. Коллег прошу также оказать необходимое содействие», – подчеркнул Андрей Чибис.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/