Эвелина Макарова возглавит регисполком «Единой России»

Губернатор Мурманской области - секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» провёл встречу с исполняющей обязанности министра внутренней политики Эвелиной Макаровой.

Андрей Чибис поблагодарил за работу в министерстве и отметил, что в условиях предстоящих выборов перед партией стоят задачи, требующие консолидации усилий и эффективного руководства.

«Под вашим началом в Министерстве внутренней политики прошла реформа местного самоуправления, переход на одноуровневую систему. Поэтому сейчас есть чёткое понимание людьми того, кто за что отвечает на местах, нет путаницы между множеством администраций и системой управления муниципалитетами. Я предлагаю вам возглавить исполком нашего регионального отделения, учитывая ваш опыт работы в исполнительной власти и предыдущий опыт работы в исполкоме, где вы также проявили себя эффективным управленцем. Вы всегда успешно проходили через трудности, и партия «Единая Россия» во все времена оказывала и продолжает оказывать необходимую поддержку нашим людям. Так, партийная акция «Север помогает» объединила тысячи неравнодушных северян, благодаря которым нашим бойцам на передовую направлено 750 тонн гуманитарного груза. Также один из последних и ярких примеров — помощь «Единой России» и её сторонников во время зимнего блэкаута. Уверен, что у вас всё получится», — сказал губернатор.

Эвелина Макарова поблагодарила Андрея Чибиса за оказанное доверие.

«Я хотела бы выразить вам свою искреннюю благодарность за доверие и оценку работы. Работа в Министерстве внутренней политики была для меня серьезным вызовом и бесценным опытом. Большая честь получить от вас предложение возглавить региональный исполнительный комитет «Единой России» в крайне важном электоральном периоде. Понимая всю значимость поставленной задачи и степень ответственности перед коллегами и жителями региона, я готова приступить к работе. Для меня особенно ценно, что я продолжу работать под Вашим руководством. Приложу все усилия, опираясь на накопленный опыт и поддержку коллег-партийцев, чтобы оправдать доверие и добиться побед», – отметила Эвелина Макарова.

***

Эвелина Макарова родилась 29 апреля 1978 года в Мурманске. В 2002 году окончила Балтийский институт экологии, политики и права по специальности «Юриспруденция». С 2002 по 2021 год проходила службу в органах прокуратуры Мурманской области. В 2022–2024 годах являлась руководителем регионального исполнительного комитета Мурманского регионального отделения партии «Единая Россия». С декабря 2024 года возглавляет Министерство внутренней политики Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/565513/#&gid=1&pid=1