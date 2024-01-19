Евгений Данилкин: о легендах, мифах и исторических ляпах в истории Мурманска

20 января в 15.00 в зале «Русская Арктика» (4-й этаж) Мурманской областной научной библиотеки состоится лекция Евгения Данилкина «Мифы Мурманска».

Как отмечает vk.com/murmannauchka, каждая история со временем обрастает легендами, мифами, историческими ляпами. Судьба города Мурманска не исключение. Многие из них прочно вплелись в историческую нить города и уже сложно представить их как небылицы.

Разобраться в некоторых таких городских историях поможет краевед, заместитель председателя Мурманского областного отделения Всероссийской общественной организации «Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры», автор сообщества «Народное краеведение Мурмана» Евгений Данилкин.

Встреча проводится в рамках лектория «Край, в котором я живу». Вход свободный.

Фото: https://vk.com/murmannauchka?z=photo-44573273_457270076%2Falbum-44573273_00%2Frev