Евгений Гуляев: «Мы изначально готовы к таким неблагоприятным условиям»

Сегодня атлантический циклон, смещающийся с Норвежского моря на Кольский полуостров, принес в областной центр и на северо-запад области сильный ветер до 27 метров в секунду. В Мурманске было объявлено штормовое предупреждение.

Для Мурманского морского торгового порта приближающаяся непогода не стала неожиданностью. В соответствии с прогнозом, погрузо-разгрузочные работы в крупнейшей стивидорной компании в Арктической зоне России были своевременно приостановлены, а рабочий график – скорректирован.

«Мы живём в Заполярье, и изначально были готовы к таким возможным неблагоприятным условиям - постарались скорректировать рабочий график, чтобы провести хозяйственные работы. Как только погодные условия изменятся порт продолжит свою работу в штатном режиме», - сказал технический директор АО «ММТП» Евгений Гуляев.

Фото и видео: https://vk.com/murport51?z=video-149919532_456239216%2F290e6109aed5eee788%2Fpl_wall_-149919532