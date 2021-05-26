Евгений Никора был готов к увиденному в Росляково

Глава администрации города Мурманска Евгений Никора вчера посетил жилой район Росляково. Во время недавней онлайн-встречи с горожанами к главе администрации обратился местный житель Кирилл Линчук, который рассказал о проблемах, которые волнуют росляковцев.

Основные жалобы поступают на жилищно-коммунальную сферу, большое количество безнадзорных животных, качество воды и недостатки инфраструктуры жилого района. Стоит отметить, что активист Кирилл Линчук является участником кадрового проекта «Единой России» – «ПолитСтартап», направленного на выявление молодых людей с активной жизненной позицией, готовых попробовать свои силы в общественно-политической деятельности. Помимо перечисления проблем района, он также предложил некоторые варианты их решения.

– Я не первый раз в Росляково, поэтому был готов к увиденному. Мне приятно, что появляются активные граждане, которые не просто жалуются, но конкретно расписывают проблемы и предлагают пути выхода, – отметил глава администрации города Мурманска Евгений Никора. – Во время обследования территории я рассказал о том, что планируется реализовать в жилом районе в самое ближайшее время. Кроме того, обсудили те вещи, которые можно разрешить в оперативном порядке, то есть здесь и сейчас. Например, будем договариваться с правительством региона о дополнительной поддержке с целью увеличения территорий, подпадающих под ремонты.

В частности, это касается территории местной школы.

Кроме того, в срок до 1 июня будет подготовлен список бесхозных территорий, которые городские власти возьмут под свой контроль. Такая процедура позволит навести на них порядок с помощью городских коммунальных служб.