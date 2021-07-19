Евгений Никора готов взвалить на свои плечи и депутатские полномочия

18 июля глава администрации города Мурманска Евгений Никора представил документы в территориальную избирательную комиссию с целью регистрации в качестве кандидата в депутаты Мурманской областной Думы по 6 избирательному округу.

– Работая главой администрации областного центра, я служу мурманчанам, – сказал Евгений Никора. – И я продолжу трудиться на благо горожан, если избиратели окажут мне доверие и проголосуют за меня. Я с огромным уважением отношусь к северянам и постараюсь сделать все, чтобы не только город Мурманск, но и весь регион в ближайшие пять лет сделал уверенный шаг вперед, чтобы в нашем городе было приятно и комфортно учиться, работать, отдыхать, заниматься спортом, растить детей и внуков. Словом - приятно и комфортно жить. У меня есть двадцатисемилетний опыт работы на производстве, в законодательных и исполнительных органах региональной и муниципальной власти и чёткое представление о том, что для этого необходимо. А также команда. Команда единомышленников, которые разработали вместе с вами, дорогие земляки, и уже внедряют стратегический план развития Мурманской области и города Мурманска «На Севере - жить».

Напомним, выборы депутатов в Мурманскую областную Думу седьмого созыва состоятся 19 сентября 2021 года. В этот же день пройдут выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, а также депутатов города Мурманска шестого созыва.