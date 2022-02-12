Евгений Никора избран секретарем Мурманского местного отделения «Единой России»

В Мурманске состоялся второй этап XXIX отчётно-выборной конференции Мурманского местного отделения «Единой России». В работе конференции приняли участие первый заместитель секретаря регионального отделения партии «Единая Россия», председатель Мурманской областной Думы Сергей Дубовой и заместитель губернатора Мурманской области Владимир Евменьков.

Повестка конференции включала три вопроса. Ключевой из них – избрание секретаря местного отделения партии. Президиумом регионального политического совета конференции Мурманского местного отделения партии были предложены для избрания секретарем местного отделения партии две кандидатуры: Евгений Никора и Ильдар Сабитов. По итогам тайного голосования в электронном виде большинство голосов от числа зарегистрированных делегатов конференции набрал Евгений Никора.

«Благодарю однопартийцев за оказанное доверие. Нам предстоит большая работа по реализации народной программы партии, а также наказов и пожеланий, которые мы получили от граждан в ходе предвыборной кампании. Уверен, вместе мы выполним все поставленные задачи», - сказал он.

Также делегаты конференции избрали новый состав местного политсовета в количестве 12 человек и местной контрольной комиссии в составе 5 человек.