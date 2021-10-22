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Мурманская область. Арктика (16+)22.10.21 15:30

Евгений Никора обозначил пять приоритетов российско-норвежского приграничного сотрудничества на ближайшие пять лет

Заместитель председателя Мурманской областной Думы Евгений Никора 21 октября приветствовал участников XI Дней российско-норвежского приграничного сотрудничества.

Как телередакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, в мероприятии приняли участие представители бизнеса, регионального и федерального уровня власти, дипломатического сообщества России и Норвегии, общественности.

В центре внимания были ключевые вопросы развития приграничного российско-норвежского сотрудничества на региональном и муниципальном уровнях.

Приветствуя участников, Евгений Никора отметил значимость мероприятия, дающего возможность «сверить часы» по наиболее актуальным вопросам, которые затрагивают множество аспектов межрегионального взаимодействия наших стран.

Говоря о проблемах приграничного сотрудничества, вице-спикер Думы заострил внимание на деятельности постоянного комитета Парламентской Ассоциации Северо-Запада России (ПАСЗР) по межпарламентскому сотрудничеству, который координирует Мурманская областная Дума.

— В целом наше многолетнее сотрудничество с норвежскими коллегами приносит хорошие плоды, – подчеркнул Евгений Никора. – Уже 25 лет успешно работает Программа по обеспечению ядерной безопасности. В этом году начата реализация совместных микропроектов в различных сферах: экология, туризм, волонтёрство, не прекращаются и деловые контакты. В ближайшие пять лет Мурманская областная Дума рассчитывает на дальнейшее сотрудничество с нашими норвежскими коллегами.

В числе приоритетных направлений: развитие «зелёной» экономики, в том числе, возобновляемых источников энергии и декарбонизация промышленности, цифровизация государственных сервисов в пандемийный и постпандемийный периоды, ликвидация накопленного экологического ущерба во всех отраслях, опираясь на позитивный опыт, создание комфортной среды проживания каждого жителя российской и мировой Арктики, особенно коренных малочисленных народов Севера, развитие уникальных арктических туристских продуктов.

В этом году пост председательства в Арктическом Совете перешёл к России. Как отметил министр иностранных дел России Сергей Викторович Лавров в мае этого года, в ближайшие два года Россия будет продвигать сбалансированное устойчивое развитие Арктического региона в его социальном, экономическом и природоохранном измерениях. Во главу угла при этом встанет повышение благосостояния и качества жизни людей.

Планируется ряд мероприятий и проектов в области сохранения культурного и исторического, а также лингвистического наследия Севера. Такая деятельность имеет особую значимость в контексте объявленного ООН международного Десятилетия языков коренных народов в 2022-2032 годах.

В завершение вице-спикер регионального парламента отметил, что считает важным обеспечить преемственность общеарктической повестки, выработанной парламентариями наших территорий, следующим поколениям политиков.

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