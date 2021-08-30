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Мурманская область. Арктика (16+)30.08.21 16:10

Евгений Никора оценил помощь портовиков мурманскому Центру соцпомощи

Мурманский морской торговый порт и ГОБУСОН «Мурманский центр социальной помощи семье и детям» дружат на протяжении многих лет. Градообразующее предприятие регулярно оказывает материальную поддержку Центру.

Накануне учреждение посетили глава администрации города Мурманска Евгений Никора и генеральный директор АО «ММТП» Алексей Рыкованов, чтобы оценить, какими уютными стали группы воспитанников.

В прошлом году в преддверии Дня защиты детей от лица мурманских портовиков были переданы не только самокаты, нательная защита, настольные игры, сертификаты для закупки походного инвентаря и материалов для рукоделия, а также был подарен Сертификат номиналом 700 тыс. рублей для замены диванов в группах и оборудования класса технологии. Так, этим летом на средства порта были закуплены диваны и ковры, которые разместили в комнатах отдыха ребят. Помимо этого, ранее было заменено напольное покрытие в спортивном зале, отремонтирован медицинский кабинет, установлен пандус для ребят с ограниченными возможностями.

«Порт в течение нескольких лет оказывает материальную поддержку этому учреждению. Для меня было очень радостно видеть счастливые глаза благодарных детей! Это дорогого стоит! Большое спасибо Мурманскому морскому торговому порту и лично Алексею Евгеньевичу Рыкованову за социальную ответственность и поддержку города - героя!» - отметил Евгений Никора.

«Мурманский морской торговый порт – социально ответственное предприятие. И такая работа для нас также крайне важна. Ведь у нас есть возможность сделать жизнь этих ребят лучше, комфортнее, позаботиться о них. И мы будем продолжать делать это», - поделился Алексей Рыкованов.

В этом году ЦСПСиД стал победителем конкурса социальных проектов СУЭК-Регионам «Комфортная среда обитания: 20-летие сотрудничества» с проектом «Без границ» по созданию всесезонной спортивно-игровой площадки, предназначенной для коррекции двигательной системы, опорно-двигательного аппарата, развития спортивных навыков и повышения двигательной активности детей – инвалидов. Принято решение средства от полученного гранта направить на заказ проекта.

Воспитанникам центра АО «ММТП» регулярно устраивает поездки на турбазу, а также на Детские спартакиады предприятия. Неоднократно ребятам проводили экскурсии по Мурманскому морскому торговому порту.

 

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