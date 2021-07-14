Евгений Никора ответит на вопросы мурманчан

В четверг, 15 июля, в 18.00 состоится онлайн-встреча главы администрации города Мурманска Евгения Никоры с жителями Мурманска. Глава администрации расскажет о ходе реализации мероприятий, входящих в стратегический план «На Севере жить» и его столичной составляющей — «Наш Мурманск», а затем ответит на вопросы мурманчан.

Трансляция будет вестись:

— в официальном аккаунте главы администрации города Мурманска Евгения Никоры в «Инстаграм» (https://www.instagram.com/nikora_evgeniy_murmansk)

— в официальной группе администрации города Мурманска «ВКонтакте» (https://vk.com/citymurmanskru).

Для того чтобы задать вопрос заранее, можно оставить комментарий под постом по ссылке: https://vk.com/wall573911313_6234, во время трансляции сообщения будут приниматься в личных сообщениях в аккаунтах главы администрации города Мурманска Евгения Никоры в «Инстаграм» (https://www.instagram.com/nikora_evgeniy_murmansk) и «ВКонтакте»