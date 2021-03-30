Евгений Никора поддержал ряд предложений в законопроект по совершенствованию правового регулирования нестационарной и развозной торговли

Сегодня глава администрации города Мурманска принял участие в заседании постоянной профильной комиссии «Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления». На мероприятии, посвящённом малому и среднему предпринимательству, производительности труда и поддержке занятости, в присутствии именитых российских экспертов обсудили работу муниципалитетов по развитию этой области. Встреча прошла в онлайн-режиме.

Евгений Никора выступил с докладом, в котором рассказал об организации торговой деятельности на территории столицы Заполярья. В частности, о работе нестационарных торговых объектов, ярмарок и розничных рынков.

Администрация города Мурманска в соответствии с федеральными рекомендациями старается оказать все возможные меры по поддержке развития малого и среднего бизнеса в этом направлении. Тем не менее такие факторы, как географическая удалённость региона от центра страны, переменчивый климат в условиях Крайнего севера, короткий летний период и сезонный отток населения не способствуют развитию нестационарной и ярмарочной торговли.

– Несмотря на это меры, предлагаемые администрацией города по поддержке хозяйствующих субъектов, позволяют предпринимателям развивать свой бизнес, а покупателям – приобретать качественные продукты питания по умеренным ценам и недалеко от дома, – рассказал Евгений Никора. – Так, например, в Мурманске места для размещения нестационарных и мобильных торговых объектов предоставляются без торгов на безвозмездной основе. Уверен, что наш опыт может быть использован другими городами, для которых до сих пор вопрос введения упрощенной системы проведения аукционов стоит особенно остро.

Говоря о планах, глава администрации Мурманска отметил, что будут проработаны вопросы по расширению видов нестационарных торговых объектов и предоставлению дополнительных площадок для реализации населением продукции с личных подсобных хозяйств, а также пищевых лесных ресурсов. Однако всё это требует внесения соответствующих изменений на федеральном уровне, без которых муниципалитет не сможет расширить возможности для увеличения мест расположения торговых точек.

Евгений Никора поддержал ряд предложений в законопроект по совершенствованию правового регулирования нестационарной и развозной торговли. В частности, посчитал целесообразным более чётко раскрыть понятие «мобильный торговый объект», а также детально регламентировать развозную деятельность. В том числе, разрешить выезды на различные мероприятия и ярмарки с основного места размещения.