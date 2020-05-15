Евгений Никора поздравил мурманские семьи

№ 1 15.05.20 13:41 - Семен Глава города, чтобы пропиариться, даже детей малолетних не пожалел! Прошёл в маске и перчатках с улицы, в верхней одежде. Зачем? Зачем лишний раз рисковать жизнями людей, если так опасен вирус, про который нам уже утюги и чайники на кухне рассказывают!