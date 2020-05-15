Евгений Никора поздравил мурманские семьи
Глава администрации города Мурманска Евгений Никора поздравил шесть мурманских семей с международным днём семьи и вручил им награды за заслуги.
Аверкиева Ася Васильевна награждена Почетным знаком Мурманской области «Материнская слава».
Семье Баниковых Анастасии Владимировне и Игорю Александровичу вручен Памятный адрес Губернатора Мурманской области.
Семье Озеровых Светлане Ивановне и Александру Владимировичу вручен Памятный адрес Губернатора Мурманской области.
Семье Малахаевых Людмиле Вячеславовне и Роману Юрьевичу вручен Памятный адрес Губернатора Мурманской области.
Магомедовой Хадижат Магомедовне и Абдулаеву Абдуле Магомедовичу вручен Памятный адрес Губернатора Мурманской области.
Семье Сухан Ирине Сергеевне и Михаилу Викторовичу вручено Благодарственное письмо Губернатора Мурманской области.
– Эти семьи достойны своих наград! Любовь и доброта окружала меня в их домах, трогательные объятия и много искренних тёплых слов благодарности и пожеланий. Рад, что эти мурманские семьи достойно отмечены за крепость семейных устоев, основанных на взаимной любви и верности, за воспитание детей достойными членами общества, – рассказал Евгений Никора.