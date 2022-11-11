Евгений Никора: проект бюджета на 2023 год «осторожный, но скорее оптимистичный», а значит – реалистичный

Редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, что на заседании комитета по бюджету, финансам, налогам и экономике под председательством Ирины Просоленко депутаты 2 ноября изучили материалы, представленные к проекту главного финансового документа области, на предмет соответствия требованиям регионального закона о бюджетном процессе и рекомендовали Совету Думы принять законопроект к рассмотрению.

В тот же день Совет областной Думы под председательством Сергея Дубового, обсудив проект закона Мурманской области «Об областном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов», утвердил календарный план рассмотрения проекта основного финансового закона региона. В период с 3 по 22 ноября проект закона будет рассматриваться на заседаниях комитетов областной Думы по профильным направлениям деятельности.

С 18 по 28 ноября пройдут общественные обсуждения по законопроекту в заочном формате. 29 ноября проект закона будет рассмотрен Думой в первом чтении, 13 декабря ожидается обсуждение законопроекта во втором чтении, не позднее 17 декабря региональный бюджет должен быть принят в третьем чтении и окончательной редакции.

Сегодня заместители председателя Мурманской областной Думы Евгений Никора на личной страничке в телеграм-канале высказал свою оценку по проекту областного бюджета на 2023 год: «Проект бюджета Мурманской области на 2023 год я бы охарактеризовал, как «осторожный, но скорее оптимистичный», а значит – реалистичный. Проект главного финансового документа региона уже поступил на рассмотрение депутатов Мурманской областной Думы.

О параметрах бюджета-2023 подробно рассказал канал «Мурманск инсайд». Я же остановлюсь только на ключевых моментах.

Проект документа, как и бюджет этого года, сверстан в логике плана развития региона «На Севере – Жить!», разработанного на основании нескольких десятков тысяч реальных предложений наших земляков. Резких поворотов или, Боже упаси, социальных потрясений, равно как и феерии прорывов, ждать от него могут только настоящие фантазёры, что мы и наблюдаем в некоторых telegram-каналах.

Проект бюджета верстается скорее под консервативный сценарий развития экономики.

По сравнению с текущим годом прилично сокращена расходная часть, но, если ситуация сохранит свою стабильность, это будет означать, что 2023 год мы закончим, как и предыдущие, с профицитом. Надеемся на лучшее, готовимся к худшему – подход, проверенный временем.

Бюджет сохраняет свою социальную направленность. Почти 60% или 70 млрд рублей — это образование, здравоохранение, культура, спорт, меры социальной поддержки. Включая новые меры поддержки участников СВО на Украине. А значит – все, принятые на себя социальные обязательства, правительство региона выполнит. Для сравнения, например, уважаемый мной глава республики Коми Владимир Уйба предупредил граждан, что в связи с СВО регион может пересмотреть свои обязательства по социальному блоку. В Мурманской области этот вариант не рассматривается даже при негативном сценарии.

Одним из главных предметов критики проекта документа некоторыми экспертами стало сокращение расходов на медицину. Однако важно, что оно не отразится на врачах и пациентах. Снижение расходов бюджета-2023 по разделу «Здравоохранение»– это эффект большой базы текущего года по статье на закупку нового медицинского оборудования. В 2022 году выделили более 2 млрд рублей, закупили всё необходимое, более 500 единиц современного высокотехнологичного оборудования.

Можно было сохранить эту статью расходов? Почти наверняка. Но вот закупить удалось бы много меньше – санкции и сложная логистика повысили цены на медоборудование.

Бюджет реалистичный, в нём практически нет новых масштабных проектов, но зато предусмотрено завершение и продолжение уже начатых. Например, строительство столь важного для всего региона онкодиспансера в Мурманске и двух новых школ в нашем городе-герое. Одним словом, в 2023 год мы вступаем спокойно, точно зная, что неприятных сюрпризов не будет. А вот приятные, например, дополнительные доходы – вполне возможны. Тогда и сядем снова обсуждать наш бюджет вместе с губернатором и его командой!».